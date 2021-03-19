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13:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейкерс» одержали четвертую победу подряд в НБА, обыграв «Шарлотт»

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей, взяв верх над «Шарлотт».

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, закончилась со счетом 116:105 (31:24, 29:21, 23:34, 33:26). В составе хозяев Леброн Джеймс набрал 37 очков, у проигравших самым результативным стал Ламело Болл (26 очков).

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Юта» — 131:122,

«Атланта» — «Оклахома-Сити» — 116:93,

«Нью-Йорк Никс» — «Орландо» — 94:93,

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 101:93,

«Финикс» — «Миннесота» — 119:123.

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