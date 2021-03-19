«Лейкерс» одержали четвертую победу подряд в НБА, обыграв «Шарлотт»
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей, взяв верх над «Шарлотт».
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» продлил победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей, взяв верх над «Шарлотт».
Встреча, прошедшая в
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — «Юта» — 131:122,
«Атланта» — «Оклахома-Сити» — 116:93,
«Нью-Йорк Никс» — «Орландо» — 94:93,
«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 101:93,
«Финикс» — «Миннесота» — 119:123.