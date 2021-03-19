«Лейкерс» одержали четвертую победу подряд в НБА, обыграв «Шарлотт»

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, закончилась со счетом 116:105 (31:24, 29:21, 23:34, 33:26). В составе хозяев Леброн Джеймс набрал 37 очков, у проигравших самым результативным стал Ламело Болл (26 очков).