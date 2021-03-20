«Орландо» победил «Бруклин», «Голден Стэйт» без Карри обыграл «Мемфис»

В составе победителей лучшими на площадке были Аарон Гордон (38 очков), Эван Фурнье (31 очко) и Никола Вучевич (22 очка и 14 подборов). У «Бруклина» наиболее результативными на паркете стали Кайри Ирвинг (43 очка), Джеймс Харден (19 очков) и Джо Харрис (16 очков). «Мэджик» прервал свою серию из девяти поражений, а «Нетс» проиграли впервые за семь встреч.

В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» без Стефена Карри на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 116:103. У победителей лучшими в игре стали Эндрю Уиггинс (40 очков), Джордан Пул (25 очков) и Дэмион Ли (21 очко). У «Гриззлиз» наиболее заметными в матче были Джа Морант (14 очков), Грейсон Аллен (14 очков) и Брэндон Кларк (13 очков).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Бостон» — «Сакраменто» (96:107), «Кливленд» — «Сан-Антонио» (110:116), «Торонто» — «Юта» (112:115), «Майами» — «Индиана» (110:137), «Хьюстон» — «Детройт» (100:113).