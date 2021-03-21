Леброн Джеймс получил травму и выбыл на неопределенный срок

Джеймс смог провести на площадке чуть больше 10 минут. По информации ESPN, МРТ показала отсутствие перелома, но врачи диагностировали растяжение связок ноги. Прогнозов относительно времени восстановления пока нет.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В текущем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, делает 8,1 подбора и 8,0 передачи. В составе «Лейкерс» пока не восстановился после травмы другой лидер — Энтони Дэвис. Действующий чемпион НБА занимает третье место в Западной конференции.