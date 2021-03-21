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10:17 (мск), источник: ТАСС

Леброн Джеймс получил травму и выбыл на неопределенный срок

ТАСС, 21 марта. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил повреждение в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Атланты» (94:99) в субботу.

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Источник: AP 2020

Джеймс смог провести на площадке чуть больше 10 минут. По информации ESPN, МРТ показала отсутствие перелома, но врачи диагностировали растяжение связок ноги. Прогнозов относительно времени восстановления пока нет.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В текущем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, делает 8,1 подбора и 8,0 передачи. В составе «Лейкерс» пока не восстановился после травмы другой лидер — Энтони Дэвис. Действующий чемпион НБА занимает третье место в Западной конференции.

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