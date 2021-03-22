Крис Пол стал шестым игроком, сделавшим 10 тыс. передач в НБА
ТАСС, 22 марта. Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол преодолел отметку в 10 000 передач в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 22 марта. Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол преодолел отметку в 10 000 передач в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Перед воскресным матчем против «Лейкерс» на счету американца была 9 991 передача, в третьей четверти встречи он набрал необходимые 9 ассистов.
Кроме Пола, больше 10 000 передач за карьеру сделали только Джон Стоктон (15 806), Джейсон Кидд (12 091), Стив Нэш (10 335), Марк Джексон (10 334) и Мэджик Джонсон (10 141). На счету Леброна Джеймса 9 669 передач.
Полу 35 лет. Он был выбран на драфте НБА 2005 года клубом «Нью-Орлеан» под четвертым номером. Также играл за «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон» и «Оклахому». Защитник 11 раз принимал участие в Матчах звезд НБА, является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).