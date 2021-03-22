Крис Пол стал шестым игроком, сделавшим 10 тыс. передач в НБА

Перед воскресным матчем против «Лейкерс» на счету американца была 9 991 передача, в третьей четверти встречи он набрал необходимые 9 ассистов.

Кроме Пола, больше 10 000 передач за карьеру сделали только Джон Стоктон (15 806), Джейсон Кидд (12 091), Стив Нэш (10 335), Марк Джексон (10 334) и Мэджик Джонсон (10 141). На счету Леброна Джеймса 9 669 передач.

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