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09:23 (мск), источник: ТАСС

Крис Пол стал шестым игроком, сделавшим 10 тыс. передач в НБА

ТАСС, 22 марта. Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол преодолел отметку в 10 000 передач в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Перед воскресным матчем против «Лейкерс» на счету американца была 9 991 передача, в третьей четверти встречи он набрал необходимые 9 ассистов.

Кроме Пола, больше 10 000 передач за карьеру сделали только Джон Стоктон (15 806), Джейсон Кидд (12 091), Стив Нэш (10 335), Марк Джексон (10 334) и Мэджик Джонсон (10 141). На счету Леброна Джеймса 9 669 передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полу 35 лет. Он был выбран на драфте НБА 2005 года клубом «Нью-Орлеан» под четвертым номером. Также играл за «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон» и «Оклахому». Защитник 11 раз принимал участие в Матчах звезд НБА, является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).

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