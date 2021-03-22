СМИ: Леброн Джеймс пропустит несколько недель из-за травмы
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит несколько недель
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит несколько недель
Джеймс получил растяжение связок голеностопа в матче регулярного чемпионата против «Атланты» (94:99) 20 марта. Позднее форварду была сделана МРТ, которая выявила растяжение связок правого голеностопного сустава. По информации источника, Джеймс пропустит несколько недель в связи со степенью тяжести травмы.
Джеймс в нынешнем сезоне провел 41 матч, в которых в среднем набирал 25,4 очка, делал 7,9 подбора и отдавал 7,9 результативных передач.