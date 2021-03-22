СМИ: Леброн Джеймс пропустит несколько недель из-за травмы

Джеймс получил растяжение связок голеностопа в матче регулярного чемпионата против «Атланты» (94:99) 20 марта. Позднее форварду была сделана МРТ, которая выявила растяжение связок правого голеностопного сустава. По информации источника, Джеймс пропустит несколько недель в связи со степенью тяжести травмы.