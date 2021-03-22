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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Леброн Джеймс пропустит несколько недель из-за травмы

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает на своей странице в Twitter журналист Athletic Шамс Чарания, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: AP 2020

Джеймс получил растяжение связок голеностопа в матче регулярного чемпионата против «Атланты» (94:99) 20 марта. Позднее форварду была сделана МРТ, которая выявила растяжение связок правого голеностопного сустава. По информации источника, Джеймс пропустит несколько недель в связи со степенью тяжести травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джеймс в нынешнем сезоне провел 41 матч, в которых в среднем набирал 25,4 очка, делал 7,9 подбора и отдавал 7,9 результативных передач.

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