«Хьюстон» прервал серию из 20 поражений в НБА, обыграв «Торонто»

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Торонто» Фред Ванвлит, набравший 27 очков. Его одноклубник Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл (21 очко + 10 подборов), на счету разыгрывающего «Хьюстона» Джона Уолла трипл-дабл (19 очков + 11 подборов + 10 передач).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1330155a857c07f5e11f" data-vnd="1330155a857c07f5e11f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1330155a857c07f5e11f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Хьюстон» прервал серию из 20 поражений в регулярном чемпионате, команда одержала первую победу с 7 февраля. «Торонто» проиграл девятый матч подряд. Последнюю победу канадская команда одержала 27 февраля, когда со счетом 122:111 обыграла «Хьюстон».

«Хьюстон» занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 12 побед в 42 матчах. «Торонто» находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции с 17 победами за 43 игры.