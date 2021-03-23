«Хьюстон» прервал серию из 20 поражений в НБА, обыграв «Торонто»
ТАСС, 23 марта. «Хьюстон» обыграл «Торонто» в овертайме со счетом 117:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 23 марта. «Хьюстон» обыграл «Торонто» в овертайме со счетом 117:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Торонто» Фред Ванвлит, набравший 27 очков. Его одноклубник Паскаль Сиакам оформил
«Хьюстон» прервал серию из 20 поражений в регулярном чемпионате, команда одержала первую победу с 7 февраля. «Торонто» проиграл девятый матч подряд. Последнюю победу канадская команда одержала 27 февраля, когда со счетом 122:111 обыграла «Хьюстон».
«Хьюстон» занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 12 побед в 42 матчах. «Торонто» находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции с 17 победами за 43 игры.
Следующий матч «Хьюстон» проведет 25 марта дома против «Шарлотт». «Торонто» в тот же день на своей площадке сыграет с «Денвером».