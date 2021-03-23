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08:24 (мск), источник: ТАСС

«Хьюстон» прервал серию из 20 поражений в НБА, обыграв «Торонто»

ТАСС, 23 марта. «Хьюстон» обыграл «Торонто» в овертайме со счетом 117:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Торонто» Фред Ванвлит, набравший 27 очков. Его одноклубник Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл (21 очко + 10 подборов), на счету разыгрывающего «Хьюстона» Джона Уолла трипл-дабл (19 очков + 11 подборов + 10 передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хьюстон» прервал серию из 20 поражений в регулярном чемпионате, команда одержала первую победу с 7 февраля. «Торонто» проиграл девятый матч подряд. Последнюю победу канадская команда одержала 27 февраля, когда со счетом 122:111 обыграла «Хьюстон».

«Хьюстон» занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 12 побед в 42 матчах. «Торонто» находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции с 17 победами за 43 игры.

Следующий матч «Хьюстон» проведет 25 марта дома против «Шарлотт». «Торонто» в тот же день на своей площадке сыграет с «Денвером».

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