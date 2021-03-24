Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Орландо»
Денвер Наггетс победил Орландо Мэджик в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в ночь на 24 марта (мск) и завершилась со счетом 110:99.
Денвер Наггетс победил Орландо Мэджик в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в ночь на 24 марта (мск) и завершилась со счетом 110:99.
Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший
«Наггетс» выиграли 4-й матч из последних 5. «Мэджик» потерпели 11-е поражение в 12 встречах.
НБА. Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Денвер» — 99:110 (15:30, 24:31, 30:19, 30:30).