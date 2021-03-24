Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Орландо»

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 15 подборов и 10 передач. Еще 21 очко набрал Джамал Мюррей. За проигравших 31 очко заработал Эван Фурнье, еще 18 — Никола Вучевич.