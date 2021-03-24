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10:10 (мск), источник: Sport24

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Орландо»

Денвер Наггетс победил Орландо Мэджик в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в ночь на 24 марта (мск) и завершилась со счетом 110:99.

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Источник: AP 2020

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 15 подборов и 10 передач. Еще 21 очко набрал Джамал Мюррей. За проигравших 31 очко заработал Эван Фурнье, еще 18 — Никола Вучевич.

«Наггетс» выиграли 4-й матч из последних 5. «Мэджик» потерпели 11-е поражение в 12 встречах.

НБА. Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Денвер» — 99:110 (15:30, 24:31, 30:19, 30:30).

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