«Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии», «Бруклин» без Ирвинга и Дюранта победил «Портленд»
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Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:98, которая стала для них третьей кряду.
Самый значительный вклад в победу «Филадельфии» внёс лёгкий форвард Тобиас Харрис, отметившийся
«Филадельфия Сиксерс» (30−13) является лидером в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Голден Стэйт Уорриорз» (22−21) — занимает 9-е место на Западе. В ещё одном матче дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступили «Бруклин Нетс» (112:116). В составе победителей не играли Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, Джеймс Харден оформил