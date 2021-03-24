«Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии», «Бруклин» без Ирвинга и Дюранта победил «Портленд»

Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:98, которая стала для них третьей кряду.

Самый значительный вклад в победу «Филадельфии» внёс лёгкий форвард Тобиас Харрис, отметившийся дабл-даблом из 25 очков, 13 подборов и 4 передач. Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал лёгкий форвард Келли Убре, на счету которого также дабл-дабл, — 24 очка, 10 подборов и 3 передачи.