Леброн Джеймс выбыл на 4−6 недель
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прошел медицинское обследование по поводу полученной травмы в воскресном матче с «Атлантой» (94:99).
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прошел медицинское обследование по поводу полученной травмы в воскресном матче с «Атлантой» (94:99).
36-летнему американцу потребуется 4−6 недель на восстановление, написал инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в Twitter. У него растяжение связок голеностопного сустава.
В этом сезоне Джеймс сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,4 очка.