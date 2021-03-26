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09:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леброн Джеймс выбыл на 4−6 недель

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прошел медицинское обследование по поводу полученной травмы в воскресном матче с «Атлантой» (94:99).

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Источник: AP 2020

36-летнему американцу потребуется 4−6 недель на восстановление, написал инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в Twitter. У него растяжение связок голеностопного сустава.

В этом сезоне Джеймс сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,4 очка.

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