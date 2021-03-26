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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Клипперс» без Леонарда обыграли «Сан-Антонио», «Вашингтон» уступил «Никс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 98:85.

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Источник: AP 2020

В составе победителей лучшими на площадке были Реджи Джексон (28 очков), Пол Джордж (24 очка и 13 подборов) и Ивица Зубац (10 очков и 13 подборов), Кавай Леонард участия в игре не принимал. У «Спёрс» наиболее результативными в матче были Демар Дерозан (23 очка), Деджанте Мюррей (18 очков) и Якоб Пёлтль (11 очков).

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 106:102. В составе «Никс» лучшими на паркете стали Алекс Бёркс (27 очков), Ар Джей Барретт (24 очка и 10 подборов) и Иммануэль Куикли (16 очков). В составе «Уизардс» наиболее заметными были Брэдли Бил (26 очков), Руи Хатимура (21 очко) и Гаррисон Мэтьюз (16 очков).

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