«Клипперс» без Леонарда обыграли «Сан-Антонио», «Вашингтон» уступил «Никс»

В составе победителей лучшими на площадке были Реджи Джексон (28 очков), Пол Джордж (24 очка и 13 подборов) и Ивица Зубац (10 очков и 13 подборов), Кавай Леонард участия в игре не принимал. У «Спёрс» наиболее результативными в матче были Демар Дерозан (23 очка), Деджанте Мюррей (18 очков) и Якоб Пёлтль (11 очков).