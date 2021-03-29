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10:25 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о подписании контракта с Драммондом

ТАСС, 29 марта. Центровой Андре Драммонд подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Подробности соглашения не разглашаются. Ранее 27-летний Драммонд договорился с «Кливлендом» о выкупе своего контракта.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Драммонд провел 25 игр за «Кливленд», набирая в среднем 17,5 очка, делая 13,5 подбора, 2,6 передачи, 1,6 перехвата и 1,2 блок-шота.

Драммонд дважды участвовал в Матче звезд НБА, является одним из 20 игроков в истории лиги, набравшим более 9 000 очков за карьеру, сделавшим 8 500 подборов, 850 перехватов и 950 блоков.

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