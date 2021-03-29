«Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о подписании контракта с Драммондом

Подробности соглашения не разглашаются. Ранее 27-летний Драммонд договорился с «Кливлендом» о выкупе своего контракта.

В текущем сезоне Драммонд провел 25 игр за «Кливленд», набирая в среднем 17,5 очка, делая 13,5 подбора, 2,6 передачи, 1,6 перехвата и 1,2 блок-шота.