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08:22 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Индиану» в матче НБА

ТАСС, 30 марта. «Вашингтон» победил «Индиану» со счетом 132:124 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук, сделавший трипл-дабл (35 очков + 14 подборов + 21 передача). В составе «Индианы» дабл-дабл на счету форварда Домантаса Сабониса (35 очков + 11 подборов).

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Уэстбрук оформил 16-й трипл-дабл в 38 матчах за «Вашингтон», превзошел результат бывшего баскетболиста команды Даррелла Уолкера (15 трипл-даблов за 283 игры) и установил рекорд клуба.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, победив в 17 матчах из 48. «Индиана» выиграла 21 игру из 45 и располагается на девятой строчке.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 31 марта дома против «Шарлотт», «Индиана» 1 апреля сыграет на своей площадке с «Майами».

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