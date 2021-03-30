Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Индиану» в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук, сделавший трипл-дабл (35 очков + 14 подборов + 21 передача). В составе «Индианы» дабл-дабл на счету форварда Домантаса Сабониса (35 очков + 11 подборов).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--233b1accb7d1b5ea09d6" data-vnd="233b1accb7d1b5ea09d6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=233b1accb7d1b5ea09d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Уэстбрук оформил 16-й трипл-дабл в 38 матчах за «Вашингтон», превзошел результат бывшего баскетболиста команды Даррелла Уолкера (15 трипл-даблов за 283 игры) и установил рекорд клуба.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, победив в 17 матчах из 48. «Индиана» выиграла 21 игру из 45 и располагается на девятой строчке.