Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Индиану» в матче НБА
ТАСС, 30 марта. «Вашингтон» победил «Индиану» со счетом 132:124 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 30 марта. «Вашингтон» победил «Индиану» со счетом 132:124 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук, сделавший
Уэстбрук оформил 16-й
«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, победив в 17 матчах из 48. «Индиана» выиграла 21 игру из 45 и располагается на девятой строчке.
Следующий матч «Вашингтон» проведет 31 марта дома против «Шарлотт», «Индиана» 1 апреля сыграет на своей площадке с «Майами».