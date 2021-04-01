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10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бруклин» победил «Хьюстон» в матче НБА, Харден получил травму

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. «Бруклин» нанес поражение «Хьюстону» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в среду, закончилась со счетом 120:108 (29:42, 28:26, 29:19, 34:21) в пользу хозяев паркета, в составе которых дабл-дабл оформил Кайри Ирвинг (31 очко и 12 передач), Джо Харрис набрал 28 очков. У проигравших самым результативным стал Кевин Портер (20 очков).

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден получил повреждение подколенного сухожилия. Главный тренер «Нетс» Стив Нэш выразил уверенность, что Харден избежал серьезной травмы.

Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете уступил «Милуоки» — 97:112. Центровой Андре Драммонд, дебютировавший за «Лейкерс», не смог доиграть матч из-за повреждения пальца ноги.

Результаты других матчей дня в НБА:

«Детройт» — «Портленд» — 101:124,

«Индиана» — «Майами» — 87:92,

«Бостон» — «Даллас» — 108:113,

«Мемфис» — «Юта» — 107:111,

«Миннесота» — «Нью-Йорк Никс» — 102:101,

«Оклахома-Сити» — «Торонто» — 113:103,

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 120:106,

«Финикс» — «Чикаго» — 121:116.

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