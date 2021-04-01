«Бруклин» победил «Хьюстон» в матче НБА, Харден получил травму

Встреча, прошедшая в среду, закончилась со счетом 120:108 (29:42, 28:26, 29:19, 34:21) в пользу хозяев паркета, в составе которых дабл-дабл оформил Кайри Ирвинг (31 очко и 12 передач), Джо Харрис набрал 28 очков. У проигравших самым результативным стал Кевин Портер (20 очков).