«Бруклин» победил «Хьюстон» в матче НБА, Харден получил травму
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. «Бруклин» нанес поражение «Хьюстону» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. «Бруклин» нанес поражение «Хьюстону» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду, закончилась со счетом 120:108 (29:42, 28:26, 29:19, 34:21) в пользу хозяев паркета, в составе которых
Защитник «Бруклина» Джеймс Харден получил повреждение подколенного сухожилия. Главный тренер «Нетс» Стив Нэш выразил уверенность, что Харден избежал серьезной травмы.
Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете уступил «Милуоки» — 97:112. Центровой Андре Драммонд, дебютировавший за «Лейкерс», не смог доиграть матч
Результаты других матчей дня в НБА:
«Детройт» — «Портленд» — 101:124,
«Индиана» — «Майами» — 87:92,
«Бостон» — «Даллас» — 108:113,
«Мемфис» — «Юта» — 107:111,
«Миннесота» — «Нью-Йорк Никс» — 102:101,
«Оклахома-Сити» — «Торонто» — 113:103,
«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 120:106,
«Финикс» — «Чикаго» — 121:116.