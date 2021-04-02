«Бруклин» разгромил «Шарлотт» в дебютном матче Олдриджа, «Майами» обыграл «Уорриорз»

«Бруклин Нетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 111:89.

Самым результативным в составе победителей стал Джефф Грин, набравший 21 очко. Ламаркус Олдридж в дебютном матче за клуб записал в свой актив 11 очков. Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

В других матчах регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» проиграл «Филадельфии Сиксерс» (94:114), «Орландо Мэджик» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс», «Детройт Пистонс» разгромил «Вашингтон Уизардс» (120:91), «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Майами Хит» (109:116).