«Бруклин» разгромил «Шарлотт» в дебютном матче Олдриджа, «Майами» обыграл «Уорриорз»
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
«Бруклин Нетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в
Самым результативным в составе победителей стал Джефф Грин, набравший 21 очко. Ламаркус Олдридж в дебютном матче за клуб записал в свой актив 11 очков. Кайри Ирвинг оформил
В других матчах регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» проиграл «Филадельфии Сиксерс» (94:114), «Орландо Мэджик» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс», «Детройт Пистонс» разгромил «Вашингтон Уизардс» (120:91), «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Майами Хит» (109:116).