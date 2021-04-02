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10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Денвер» обыграл «Клипперс» и настиг «Лейкерс» в таблице

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 101:94.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Джамал Маррей, записав в свой актив 23 очка. Лучшую результативность в составе «Клипперс» показал Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Денвер» догнал «Лос-Анджелес Лейкерс» в турнирной таблице Западной конференции. Команды занимают пятое и четвёртое место соответственно, набрав по 78 очков.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» в овертайме обыграла «Сан-Антонио Спёрс».

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