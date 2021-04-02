«Денвер» обыграл «Клипперс» и настиг «Лейкерс» в таблице
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс».
Встреча прошла в
В составе победителей лучшей результативностью отличился Джамал Маррей, записав в свой актив 23 очка. Лучшую результативность в составе «Клипперс» показал Кавай Леонард, который оформил
Таким образом, «Денвер» догнал «Лос-Анджелес Лейкерс» в турнирной таблице Западной конференции. Команды занимают пятое и четвёртое место соответственно, набрав по 78 очков.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» в овертайме обыграла «Сан-Антонио Спёрс».