«Торонто» разгромил «Голден Стэйт» с рекордной разницей в 53 очка

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 130:77 (27:26, 35:16, 46:14, 22:21). В составе «Рэпторс» самым результативным стал Паскаль Сиакам, в активе которого 36 очков. У проигравших 15 очков набрал Эндрю Уиггинс.