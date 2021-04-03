«Торонто» разгромил «Голден Стэйт» с рекордной разницей в 53 очка
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Торонто Рэпторс» прервали четырехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате НБА, одержав победу над «Голден Стэйт Уорриорз».
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Торонто Рэпторс» прервали четырехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате НБА, одержав победу над «Голден Стэйт Уорриорз».
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 130:77 (27:26, 35:16, 46:14, 22:21). В составе «Рэпторс» самым результативным стал Паскаль Сиакам, в активе которого 36 очков. У проигравших 15 очков набрал Эндрю Уиггинс.
«Торонто» победил с самой крупной разницей в истории франшизы.
Остальные результаты игрового дня:
«Бостон» — «Хьюстон» — 118:102,
«Нью-Йорк Никс» — «Даллас» — 86:99,
«Индиана» — «Шарлотт» — 97:114,
«Мемфис» — «Миннесота» — 120:108,
«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 103:126,
«Юта» — «Чикаго» — 113:106,
«Портленд» — «Милуоки» — 109:127,
«Сакраменто» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 94:115,
«Финикс» — «Оклахома» — 140:103.