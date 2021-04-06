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09:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» благодаря 40 очкам Ирвинга, «Даллас» победил «Юту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 114:112.

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Источник: AP 2020

В составе победителей лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (40 очков), Джефф Грин (23 очка) и Джо Харрис (16 очков). В составе «Никс» наиболее результативными в игре были Ар Джей Барретт (22 очка), Реджи Баллок (21 очко) и оформивший трипл-дабл Джулиус Рэндл (19 очков, 15 подборов и 12 передач).

В другом матче игрового дня «Даллас Маверикс» дома победил «Юту Джаз» со счётом 111:103, прервав победную серию «джазменов» из девяти матчей.

В составе «Маверикс» лучшими на паркете были Лука Дончич (31 очко), Дориан Финни-Смит (23 очка) и Джейлен Брансон (20 очков). У «Юты» наиболее заметными стали Майк Конли (28 очков), Боян Богданович (16 очков) и Джордан Кларксон (16 очков).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Торонто» — «Вашингтон» (103:101), «Сан-Антонио» — «Кливленд» (101:125), «Оклахома» — «Детройт» (108:132), «Миннесота» — «Сакраменто» (116:106), «Хьюстон» — «Финикс» (130:133).

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