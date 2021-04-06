«Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» благодаря 40 очкам Ирвинга, «Даллас» победил «Юту»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 114:112.
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 114:112.
В составе победителей лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (40 очков), Джефф Грин (23 очка) и Джо Харрис (16 очков). В составе «Никс» наиболее результативными в игре были Ар Джей Барретт (22 очка), Реджи Баллок (21 очко) и оформивший
В составе «Маверикс» лучшими на паркете были Лука Дончич (31 очко), Дориан
Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Торонто» — «Вашингтон» (103:101), «Сан-Антонио» — «Кливленд» (101:125), «Оклахома» — «Детройт» (108:132), «Миннесота» — «Сакраменто» (116:106), «Хьюстон» — «Финикс» (130:133).