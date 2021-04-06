Харден в матче с «Нью-Йорком» усугубил травму подколенного сухожилия

Произошло это в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (114:112, 6 апреля). Харден покинул площадку в первой четверти игры, где за 4:22 не набрал ни одного очка, но сделал 3 передачи и 1 подбор.

Харден получил повреждение 31 марта в игре с «Хьюстон Рокетс» (120:108). Однако главный тренер «Нетс» выражал уверенность, что игрок избежал серьезной травмы. Тем не менее защитник был вынужден пропустить две следующие встречи команды.