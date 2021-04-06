Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
25
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
16
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
43
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
5.04
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
5.04
Барселона
Вальядолид
10
Все события
Фоторепортажи
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
09:40 (мск), источник: Sport24

Харден в матче с «Нью-Йорком» усугубил травму подколенного сухожилия

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден усугубил травму подколенного сухожилия. Об этом сообщается в официальном твиттере клуба.

Наверх

Произошло это в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (114:112, 6 апреля). Харден покинул площадку в первой четверти игры, где за 4:22 не набрал ни одного очка, но сделал 3 передачи и 1 подбор.

Харден получил повреждение 31 марта в игре с «Хьюстон Рокетс» (120:108). Однако главный тренер «Нетс» выражал уверенность, что игрок избежал серьезной травмы. Тем не менее защитник был вынужден пропустить две следующие встречи команды.

Харден в текущем сезоне в среднем набирает 25,2 очка, делает 8,0 подбора и отдает 10,9 передачи.

 Девушка футболиста «Ростова» показала записку от тайного поклонника. Она рассмешила ее до слез
«За это видео мне напихали. Пришлось удалить». Бывшая жена украинского футболиста ошарашила своих поклонников
«Зенит» прервал десятиматчевую беспроигрышную серию «Химок»
«Авангард» во второй раз обыграл «Ак Барс» в финале Востока КХЛ
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» победят: Топ-5 ставок дня
В Америке крутят шикарный трюк русского хоккеиста (видео)
«Зенит» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат Лиги ВТБ
Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
Дмитрий Губерниев уличил во лжи главу ФЛГР Елену Вяльбе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь