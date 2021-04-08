«Финикс» в овертайме обыграл «Юту», одержав седьмую подряд победу в НБА
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Финикс Санз» в овертайме победили «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Финикс Санз» в овертайме победили «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 117:113 (20:21, 31:19, 26:38, 25:24, 15:11). В составе «Санз» самыми результативными стали Девин Букер (35 очков) и Крис Пол (29 очков),
«Финикс» одержал седьмую победу подряд в текущем чемпионате.
Результаты остальных матчей игрового дня: