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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Финикс» в овертайме обыграл «Юту», одержав седьмую подряд победу в НБА

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Финикс Санз» в овертайме победили «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 117:113 (20:21, 31:19, 26:38, 25:24, 15:11). В составе «Санз» самыми результативными стали Девин Букер (35 очков) и Крис Пол (29 очков), дабл-дабл сделал Деандре Эйтон (18 очков и 12 подборов). У гостей 41 очко набрал Донован Митчелл, дабл-дабл в активе Руди Гобера (16 очков и 18 подборов).

«Финикс» одержал седьмую победу подряд в текущем чемпионате.

Результаты остальных матчей игрового дня:

  • «Индиана» — «Миннесота» — 141:137,
  • «Орландо» — «Вашингтон» — 116:131,
  • «Бостон» — «Нью-Йорк Никс» — 101:99,
  • «Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 139:111,
  • «Атланта» — «Мемфис» — 113:131,
  • «Оклахома-Сити» — «Шарлотт» — 102:113,
  • «Хьюстон» — «Даллас» — 102:93,
  • «Денвер» — «Сан-Антонио» — 106:96.
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