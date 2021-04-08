«Финикс» в овертайме обыграл «Юту», одержав седьмую подряд победу в НБА

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 117:113 (20:21, 31:19, 26:38, 25:24, 15:11). В составе «Санз» самыми результативными стали Девин Букер (35 очков) и Крис Пол (29 очков), дабл-дабл сделал Деандре Эйтон (18 очков и 12 подборов). У гостей 41 очко набрал Донован Митчелл, дабл-дабл в активе Руди Гобера (16 очков и 18 подборов).