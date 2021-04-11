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09:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Портленд» победил «Детройт» в матче НБА

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» победили «Детройт Пистонс» в матче НБА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Портленде завершилась со счетом 118:103 (33:23, 26:27, 36:26, 23:27). В составе победителей самыми результативными стали Дэмиан Лиллард (27 очков и 10 передач) и Си Джей Макколлум (26), центровой Энес Кантер оформил дабл-дабл из 24 очков и 30 подборов, установив рекорд франшизы и текущего сезона по подборам. У «Пистонс» 21 очко в активе Джоша Джексона.

Кантер стал третьим игроком за последние 20 лет, кому удалось набрать не менее 20 очков и совершить 30 подборов за игру. Ранее это достижение покорилось Дуайту Ховарду (32+30) в 2018 году и Кевину Лаву (31+31) в 2010 году.

Результаты остальных матчей игрового дня:

  • «Кливленд» — «Торонто» — 115:135,
  • «Бруклин» — «Лейкерс» — 101:126,
  • «Оклахома-Сити» — «Филадельфия» — 93:117,
  • «Юта» — «Сакраменто» — 128:112,
  • «Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 125:109,
  • «Финикс» — «Вашингтон» — 134:106.
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