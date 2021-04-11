«Портленд» победил «Детройт» в матче НБА

Встреча в Портленде завершилась со счетом 118:103 (33:23, 26:27, 36:26, 23:27). В составе победителей самыми результативными стали Дэмиан Лиллард (27 очков и 10 передач) и Си Джей Макколлум (26), центровой Энес Кантер оформил дабл-дабл из 24 очков и 30 подборов, установив рекорд франшизы и текущего сезона по подборам. У «Пистонс» 21 очко в активе Джоша Джексона.

Кантер стал третьим игроком за последние 20 лет, кому удалось набрать не менее 20 очков и совершить 30 подборов за игру. Ранее это достижение покорилось Дуайту Ховарду (32+30) в 2018 году и Кевину Лаву (31+31) в 2010 году.