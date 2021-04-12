«Бостон» разбил «Денвер», «Атланта» победила «Шарлотт»

Так, на арене «Спектрум-Центр» (Шарлотт, Северная Каролина) местный «Шарлотт Хорнетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в плотной борьбе, в ходе которой лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. В итоге успех праздновала «Атланта» — 105:101.

Лучшим в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 32 очка, мощный дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов на счету Клинта Капелы. У «Шарлотт» 23 очка на счету Майлса Бриджеса.