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8«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бостон» разбил «Денвер», «Атланта» победила «Шарлотт»

За океаном состоялись первые матчи очередного игрового дня в НБА.

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Источник: AP 2020

Так, на арене «Спектрум-Центр» (Шарлотт, Северная Каролина) местный «Шарлотт Хорнетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в плотной борьбе, в ходе которой лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. В итоге успех праздновала «Атланта» — 105:101.

Лучшим в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 32 очка, мощный дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов на счету Клинта Капелы. У «Шарлотт» 23 очка на счету Майлса Бриджеса.

В ещё одном матче дня «Денвер Наггетс» на домашней арене неожиданно крупно уступил «Бостон Селтикс» — 87:105. В составе колорадцев лучшим стал Никола Йокич, собравший трипл-дабл из 17 очков, 10 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на счету Майкла Портера (22 очка + 11 подборов). У «Бостона’дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов на счету Джейсона Тейтума.

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