«Бостон» разбил «Денвер», «Атланта» победила «Шарлотт»
За океаном состоялись первые матчи очередного игрового дня в НБА.
За океаном состоялись первые матчи очередного игрового дня в НБА.
Так, на арене «Спектрум-Центр» (Шарлотт, Северная Каролина) местный «Шарлотт Хорнетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в плотной борьбе, в ходе которой лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. В итоге успех праздновала «Атланта» — 105:101.
Лучшим в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 32 очка, мощный
В ещё одном матче дня «Денвер Наггетс» на домашней арене неожиданно крупно уступил «Бостон Селтикс» — 87:105. В составе колорадцев лучшим стал Никола Йокич, собравший