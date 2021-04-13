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19:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Денвера» Мюррей получил разрыв крестообразных связок колена

У защитника «Денвера» Джамала Мюррея диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

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Источник: Спорт-Экспресс

Баскетболист получил травму в матче с «Голден Стэйт» (107:116). Точной информации о сроке восстановления пока нет.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 48 матчей в регулярном чемпионате НБА. Средние показатели за игру — 21,2 очка, 4,0 подбора и 4,8 передачи.

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