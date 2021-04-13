Защитник «Денвера» Мюррей получил разрыв крестообразных связок колена
У защитника «Денвера» Джамала Мюррея диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.
У защитника «Денвера» Джамала Мюррея диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.
Баскетболист получил травму в матче с «Голден Стэйт» (107:116). Точной информации о сроке восстановления пока нет.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 48 матчей в регулярном чемпионате НБА. Средние показатели за игру — 21,2 очка, 4,0 подбора и 4,8 передачи.