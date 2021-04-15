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08:59 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Бруклин» в матче НБА

ТАСС, 15 апреля. «Филадельфия» со счетом 123:117 обыграла «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл (39 очков + 13 подборов). В составе «Бруклина» дабл-дабл на счету Деандре Джордана (12 очков + 14 подборов).

«Филадельфия» одержала третью победу подряд и с 38 выигранными встречами из 55 занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» идет вторым, выиграв 37 игр из 55.

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Следующий матч «Филадельфия» проведет 17 апреля дома против «Лос-Анджелес Клипперс». «Бруклин» в тот же день примет «Шарлотт».

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