Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Бруклин» в матче НБА
ТАСС, 15 апреля. «Филадельфия» со счетом 123:117 обыграла «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 15 апреля. «Филадельфия» со счетом 123:117 обыграла «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший
«Филадельфия» одержала третью победу подряд и с 38 выигранными встречами из 55 занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» идет вторым, выиграв 37 игр из 55.
Следующий матч «Филадельфия» проведет 17 апреля дома против «Лос-Анджелес Клипперс». «Бруклин» в тот же день примет «Шарлотт».