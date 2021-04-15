Ламаркус Олдридж завершил карьеру в НБА из-за аритмии сердца

«Несмотря на то, что сейчас мне уже лучше, происходившее с моим сердцем в матче с “Лейкерс” — одна из самых страшных вещей, с которыми я сталкивался», — приводит слова Олдриджа инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

35-летний Олдридж отыграл в НБА 15 сезонов. В нынешнем чемпионате он набирал в среднем 13,5 очка и делал 4,5 подбора за игру.

Напомним, Олдридж присоединился к «Нетс» в начале апреля после того, как согласился на выкуп контракта с «Сан-Антонио Спёрс». Основным претендентом на баскетболиста считался «Майами Хит». Кроме того, Ламаркуса связывали с возможным переходом в «Лос-Анджелес Лейкерс».