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21:44 (мск), источник: Sport24

Дуэйн Уэйд приобрел долю в «Юте»

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд приобрел долю в клубе «Юта Джаз», сообщает ESPN.

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13-кратный участник Матчей звезд НБА планирует играть активную роль в жизни франшизы и города в сотрудничестве с бизнесменом Райаном Смитом, который является мажоритарным владельцем акций «Юты». Уэйд познакомился со Смитом во время игры в гольф после окончания карьеры, и с тех пор они являются близкими друзьями.

«Это выходит далеко за рамки моей мечты — просто играть в НБА. Если это партнерство с Райаном будет похоже на мои отношения с ним, то я захочу участвовать во множестве вещей.

Я не воспринимаю эту возможность легкомысленно. Чтобы добиться реальных изменений, вы должны быть именно здесь — на вершине — и Райан это знает. Я благодарен ему, и я также знаю, что я многое вкладываю в это партнерство, помимо моих баскетбольных знаний и навыков.

Согласно уставу НБА, доля владения в клубе не может составлять менее 1%, точная доля Уэйда в «Юте» на данный момент неизвестна.

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