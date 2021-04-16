Дуэйн Уэйд приобрел долю в «Юте»

13-кратный участник Матчей звезд НБА планирует играть активную роль в жизни франшизы и города в сотрудничестве с бизнесменом Райаном Смитом, который является мажоритарным владельцем акций «Юты». Уэйд познакомился со Смитом во время игры в гольф после окончания карьеры, и с тех пор они являются близкими друзьями.

«Это выходит далеко за рамки моей мечты — просто играть в НБА. Если это партнерство с Райаном будет похоже на мои отношения с ним, то я захочу участвовать во множестве вещей.

Я не воспринимаю эту возможность легкомысленно. Чтобы добиться реальных изменений, вы должны быть именно здесь — на вершине — и Райан это знает. Я благодарен ему, и я также знаю, что я многое вкладываю в это партнерство, помимо моих баскетбольных знаний и навыков.