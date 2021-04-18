«Вашингтон» обыграл «Детройт» в матче НБА. Уэстбрук сделал 25-й трипл-дабл в сезоне
ТАСС, 18 апреля. «Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 121:100 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 18 апреля. «Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 121:100 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком стал защитник победителей Брэдли Бил, набравший 37 очков. В составе «Детройта» по 19 очков набрали разыгрывающий Фрэнк Джексон и центровой Айзея Стюарт.
Защитник «Вашингтона» Расселл Уэстбрук сделал 25-й
В другом матче дня «Бостон» дома обыграл «Голден Стэйт» со счетом 119:114, одержав шестую победу подряд. У хозяев форвард Джейсон Тейтум набрал 44 очка и сделал 10 подборов, у гостей 47 очков на счету защитника Стефена Карри.
Также в ночь на воскресенье «Лейкерс» в овертайме победил «Юту» (127:115), а «Чикаго» был сильнее «Кливленда» (106:96).