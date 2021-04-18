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10:48 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» обыграл «Детройт» в матче НБА. Уэстбрук сделал 25-й трипл-дабл в сезоне

ТАСС, 18 апреля. «Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 121:100 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком стал защитник победителей Брэдли Бил, набравший 37 очков. В составе «Детройта» по 19 очков набрали разыгрывающий Фрэнк Джексон и центровой Айзея Стюарт.

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Защитник «Вашингтона» Расселл Уэстбрук сделал 25-й трипл-дабл в сезоне — 15 очков + 14 подборов + 11 передач. Это его четвертый сезон в карьере с 25 или более трипл-даблов, что является рекордом НБА. За карьеру Уэстбрук сделал 171 трипл-дабл, в истории лиги он уступает по этому показателю только Оскару Робертсону (181).

«Вашингтон», выигравший четвертую игру подряд, занимает 11-е место в Восточной конференции, одержав 23 победы в 56 матчах. «Детройт» расположился на последней, 15-й строчке с 17 победами в 57 встречах.

В другом матче дня «Бостон» дома обыграл «Голден Стэйт» со счетом 119:114, одержав шестую победу подряд. У хозяев форвард Джейсон Тейтум набрал 44 очка и сделал 10 подборов, у гостей 47 очков на счету защитника Стефена Карри.

Также в ночь на воскресенье «Лейкерс» в овертайме победил «Юту» (127:115), а «Чикаго» был сильнее «Кливленда» (106:96).

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