«Вашингтон» обыграл «Детройт» в матче НБА. Уэстбрук сделал 25-й трипл-дабл в сезоне

Самым результативным игроком стал защитник победителей Брэдли Бил, набравший 37 очков. В составе «Детройта» по 19 очков набрали разыгрывающий Фрэнк Джексон и центровой Айзея Стюарт.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f4e3b86e168819507e65" data-vnd="f4e3b86e168819507e65" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f4e3b86e168819507e65" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Вашингтона» Расселл Уэстбрук сделал 25-й трипл-дабл в сезоне — 15 очков + 14 подборов + 11 передач. Это его четвертый сезон в карьере с 25 или более трипл-даблов, что является рекордом НБА. За карьеру Уэстбрук сделал 171 трипл-дабл, в истории лиги он уступает по этому показателю только Оскару Робертсону (181).

«Вашингтон», выигравший четвертую игру подряд, занимает 11-е место в Восточной конференции, одержав 23 победы в 56 матчах. «Детройт» расположился на последней, 15-й строчке с 17 победами в 57 встречах.

В другом матче дня «Бостон» дома обыграл «Голден Стэйт» со счетом 119:114, одержав шестую победу подряд. У хозяев форвард Джейсон Тейтум набрал 44 очка и сделал 10 подборов, у гостей 47 очков на счету защитника Стефена Карри.