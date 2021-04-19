СМИ: Майк Джеймс заключил контракт с клубом НБА «Бруклин»

По ходу сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз — лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.