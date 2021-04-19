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14:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Майк Джеймс заключил контракт с клубом НБА «Бруклин»

ТАСС, 19 апреля. Выступавший за ЦСКА американский разыгрывающий Майк Джеймс перешел в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Об этом в своем Twitter сообщает журналист Джема де Лукас.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт рассчитан до конца сезона.

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По ходу сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз — лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

«Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Следующий матч команда проведет 21 апреля в гостях против «Нью-Орлеана».

Джеймсу 30 лет, в 2012 году он был участником драфта, но ни один из клубов НБА него не задрафтовал. Партнерами Джеймса станут Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Кайри Ирвинг и Блэйк Гриффин.

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