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12:06 (мск), источник: ТАСС

«Нью-Йорк Никс» обыграл «Атланту» и одержал восьмую победу подряд в НБА

ТАСС, 22 апреля. «Нью-Йорк Никс» обыграл «Атланту» в овертайме со счетом 137:127 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Основное время встречи закончилось со счетом 122:122.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл (40 очков + 11 подборов). В составе «Атланты» дабл-даблы на счету центрового Клинта Капелы (25 очков + 22 подбора) и разыгрывающего Трэя Янга (20 очков + 15 передач).

«Нью-Йорк Никс» одержал восьмую победу подряд и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции с 33 выигранными матчами из 60. «Атланта» идет пятой, одержав 32 победы в 59 играх.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Нью-Йорк Никс» проведет 24 апреля дома против «Торонто». «Атланта» в тот же день примет «Майами».

Результаты других матчей игрового дня

«Вашингтон» — «Голден Стэйт» — 118:114;.

«Индиана» — «Оклахома» — 122:116;.

«Кливленд» — «Чикаго» — 121:105;.

«Торонто» — «Бруклин» — 114:103;.

«Филадельфия» — «Финикс» — 113:116;.

«Хьюстон» — «Юта» — 89:112;.

«Даллас» — «Детройт» — 127:117;.

«Сан-Антонио» — «Майами» — 87:107.

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