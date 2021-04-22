«Нью-Йорк Никс» обыграл «Атланту» и одержал восьмую победу подряд в НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл (40 очков + 11 подборов). В составе «Атланты» дабл-даблы на счету центрового Клинта Капелы (25 очков + 22 подбора) и разыгрывающего Трэя Янга (20 очков + 15 передач).
«Нью-Йорк Никс» одержал восьмую победу подряд и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции с 33 выигранными матчами из 60. «Атланта» идет пятой, одержав 32 победы в 59 играх.
Следующий матч «Нью-Йорк Никс» проведет 24 апреля дома против «Торонто». «Атланта» в тот же день примет «Майами».
Результаты других матчей игрового дня
«Вашингтон» — «Голден Стэйт» — 118:114;.
«Индиана» — «Оклахома» — 122:116;.
«Кливленд» — «Чикаго» — 121:105;.
«Торонто» — «Бруклин» — 114:103;.
«Филадельфия» — «Финикс» — 113:116;.
«Хьюстон» — «Юта» — 89:112;.
«Даллас» — «Детройт» — 127:117;.
«Сан-Антонио» — «Майами» — 87:107.