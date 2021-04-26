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11:35 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Портленда» Холлис-Джефферсон повторил статистику Шведа восьмилетней давности

ТАСС, 26 апреля. Легкий форвард «Портленда» Ронди Холлис-Джефферсон в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфисом» (113:120) набрал одно очко, сделал один подбор, одну передачу, один перехват и один блок-шот.

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Источник: Reuters

В последний раз до этого подобную статистику в ноябре 2013 года, выступая за «Миннесоту», продемонстрировал российский защитник Алексей Швед.

Всего в НБА с момента, когда стали вести подробную статистику, это 14-й подобный случай.

32-летний Швед выступает за подмосковные «Химки», с 2012 по 2015 год россиянин играл за клубы НБА «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк».

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