Баскетболист «Портленда» Холлис-Джефферсон повторил статистику Шведа восьмилетней давности
ТАСС, 26 апреля. Легкий форвард «Портленда» Ронди
ТАСС, 26 апреля. Легкий форвард «Портленда» Ронди
В последний раз до этого подобную статистику в ноябре 2013 года, выступая за «Миннесоту», продемонстрировал российский защитник Алексей Швед.
Всего в НБА с момента, когда стали вести подробную статистику, это 14-й подобный случай.
32-летний Швед выступает за подмосковные «Химки», с 2012 по 2015 год россиянин играл за клубы НБА «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк».