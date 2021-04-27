Карточка с автографом Леброна Джеймса продана на аукционе за рекордные $5,2 млн

Карточка была выпущена в 2003 году в количестве 23 штук. Состояние проданного экземпляра оценивается как «третье лучшее из существующих». Покупатель предпочел сохранить анонимность.

$5,2 млн — повторение рекорда стоимости спортивных карточек. В 1952 году за ту же сумму была продана коллекционная карточка бейсболиста Микки Мэнтла.

Джеймсу 36 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА (дважды в составе «Майами», по одному разу — с «Кливлендом» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), двукратным победителем Олимпийских игр (2008, 2012). Американский журнал «Тайм» в минувшем году удостоил Леброна Джеймса звания «Спортсмен года». Редакция издания отметила его участие в общественных кампаниях по борьбе с расовым неравенством в США, а также по повышению активности избирателей.