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09:02 (мск), источник: ТАСС

Карточка с автографом Леброна Джеймса продана на аукционе за рекордные $5,2 млн

ТАСС, 27 апреля. Редкая коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Леброна Джеймса продана на аукционе за $5,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома PWCC Marketplace.

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Карточка была выпущена в 2003 году в количестве 23 штук. Состояние проданного экземпляра оценивается как «третье лучшее из существующих». Покупатель предпочел сохранить анонимность.

Во время загрузки произошла ошибка.

$5,2 млн — повторение рекорда стоимости спортивных карточек. В 1952 году за ту же сумму была продана коллекционная карточка бейсболиста Микки Мэнтла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джеймсу 36 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА (дважды в составе «Майами», по одному разу — с «Кливлендом» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), двукратным победителем Олимпийских игр (2008, 2012). Американский журнал «Тайм» в минувшем году удостоил Леброна Джеймса звания «Спортсмен года». Редакция издания отметила его участие в общественных кампаниях по борьбе с расовым неравенством в США, а также по повышению активности избирателей.

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