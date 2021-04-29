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09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лейкерс» проиграли «Вашингтону», у Уэстбрука трипл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Источник: AP 2021

Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счетом 116:107.

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 27 очков. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 18 очков, 18 подборов и 14 передач. Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Энтони Дэвис, записавший в свой актив 26 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

В другом матче «Кливленд Кавальерс» проиграл «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» победил «Чикаго Буллз», «Филадельфия Сиксерс» разгромила «Атланту Хоукс», а «Шарлот Хорнетс» уступил «Бостон Селтикс».

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