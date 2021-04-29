«Лейкерс» проиграли «Вашингтону», у Уэстбрука трипл-дабл

Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счетом 116:107.

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 27 очков. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 18 очков, 18 подборов и 14 передач. Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Энтони Дэвис, записавший в свой актив 26 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.