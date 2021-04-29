«Лейкерс» проиграли «Вашингтону», у Уэстбрука трипл-дабл
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».
Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счетом 116:107.
Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 27 очков. Расселл Уэстбрук оформил
В другом матче «Кливленд Кавальерс» проиграл «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» победил «Чикаго Буллз», «Филадельфия Сиксерс» разгромила «Атланту Хоукс», а «Шарлот Хорнетс» уступил «Бостон Селтикс».