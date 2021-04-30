«Милуоки» проиграл «Хьюстону» и потерял Адетокунбо, «Бруклин» выиграл у «Индианы» благодаря 42 очкам Дюранта
«Милуоки Бакс» проиграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:143. В самом начале встречи «жуки» потеряли
«Милуоки Бакс» проиграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:143. В самом начале встречи «жуки» потеряли
Грек на 1-й минуте попытался с помощью евростепа пройти игрока соперников Келли Олиника, но неудачно наступил ему на ногу. Олиник получил фол, Яннис реализовал 2 штрафных и ушел в раздевалку, но позже смог вернуться на скамейку и досмотреть матч до конца.
Самым результативным в составе проигравших стал Крис Миддлтон, набравший 33 очка. В составе «Рокетс»
В составе победителей
В других матчах «Голден Стэйт Уорриорз», несмотря на 37 очков Стефена Карри, уступил «Миннесоте Тимбервулвз» — 114:126, «Даллас Маверикс» без Луки Дончича обыграл «Детройт Пистонс» — 115:105, «Денвер Наггетс» победил «Торонто Рэпторс» — 121:111, а «Нью-Орлеан Пеликанс» одолел «Оклахому-Сити Тандер» — 109:95.