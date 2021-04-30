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11:10 (мск), источник: Sport24

«Милуоки» проиграл «Хьюстону» и потерял Адетокунбо, «Бруклин» выиграл у «Индианы» благодаря 42 очкам Дюранта

«Милуоки Бакс» проиграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:143. В самом начале встречи «жуки» потеряли из-за травмы Янниса Адетокунбо.

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Источник: Reuters

Грек на 1-й минуте попытался с помощью евростепа пройти игрока соперников Келли Олиника, но неудачно наступил ему на ногу. Олиник получил фол, Яннис реализовал 2 штрафных и ушел в раздевалку, но позже смог вернуться на скамейку и досмотреть матч до конца.

Самым результативным в составе проигравших стал Крис Миддлтон, набравший 33 очка. В составе «Рокетс» дабл-дабл из 50 очков и 11 передач оформил Кевин Портер. Он стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 50+ очков и 10+ передач за матч.

«Бруклин Нетс» переиграл «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:113.

В составе победителей дабл-дабл из 42 очков и 10 передач оформил Кевин Дюрант. Ализе Джонсон набрал 20 очков и сделал 21 подбор. Кайри Ирвинг и Джеймс Харден не играли. У проигравших 36 очков набрал Карис Леверт. «Бруклин» выиграл 4-й матч кряду.

В других матчах «Голден Стэйт Уорриорз», несмотря на 37 очков Стефена Карри, уступил «Миннесоте Тимбервулвз» — 114:126, «Даллас Маверикс» без Луки Дончича обыграл «Детройт Пистонс» — 115:105, «Денвер Наггетс» победил «Торонто Рэпторс» — 121:111, а «Нью-Орлеан Пеликанс» одолел «Оклахому-Сити Тандер» — 109:95.

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