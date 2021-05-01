«Бостон» обыграл «Сан-Антонио» в матче НБА. Тейтум набрал 60 очков
ТАСС, 1 мая. «Бостон» со счетом 143:140 в овертайме обыграл «Сан-Антонио» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 1 мая. «Бостон» со счетом 143:140 в овертайме обыграл «Сан-Антонио» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 60 очков, его одноклубник Маркус Смарт оформил
Также 60 набранных очков — повторение рекорда клуба, установленного трехкратным чемпионом НБА в составе «Бостона» Ларри Бёрдом 12 марта 1985 года в матче против «Атланты» (126:115). «Бостон» стал второй командой в истории НБА, которая выиграла матч регулярного чемпионата, уступая после второй четверти с разницей в 29 и более очков.
«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами в 64 матчах. «Сан-Антонио» идет девятым в таблице Западной конференции, выиграв 31 игру из 62. Следующий матч «Бостон» проведет 3 мая дома против «Портленда», «Сан-Антонио» в тот же день сыграет на своей площадке с «Филадельфией».