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09:13 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Сан-Антонио» в матче НБА. Тейтум набрал 60 очков

ТАСС, 1 мая. «Бостон» со счетом 143:140 в овертайме обыграл «Сан-Антонио» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 60 очков, его одноклубник Маркус Смарт оформил дабл-дабл (10 очков + 12 передач). В составе «Сан-Антонио» дабл-даблы на счету форварда Демара Дерозана (30 очков + 14 передач) и центрового Якоба Пелтли (15 очков + 10 подборов).

Тейтум набрал 50 и более очков второй раз за сезон — это первый подобный случай в истории «Бостона». 10 апреля форвард оформил дабл-дабл (53 очка + 10 подборов) в игре против «Миннесоты» (145:136 ОТ).

Также 60 набранных очков — повторение рекорда клуба, установленного трехкратным чемпионом НБА в составе «Бостона» Ларри Бёрдом 12 марта 1985 года в матче против «Атланты» (126:115). «Бостон» стал второй командой в истории НБА, которая выиграла матч регулярного чемпионата, уступая после второй четверти с разницей в 29 и более очков.

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами в 64 матчах. «Сан-Антонио» идет девятым в таблице Западной конференции, выиграв 31 игру из 62. Следующий матч «Бостон» проведет 3 мая дома против «Портленда», «Сан-Антонио» в тот же день сыграет на своей площадке с «Филадельфией».

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