Восстановившийся от травмы Леброн Джеймс не доиграл матч с «Торонто» из-за боли в ноге
ТАСС, 3 мая. Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не смог провести полный матч против «Торонто»
ТАСС, 3 мая. Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не смог провести полный матч против «Торонто»
В ночь на понедельник «Лейкерс» проиграли на своей площадке «Торонто» (114:121). В заключительной четверти Джеймс не смог продолжить игру и остался на скамейке. Матч стал вторым для Джеймса после полученной травмы лодыжки,
«Он до сих пор испытывает боль в лодыжке. Мы решили не возвращать его на площадку», — сказал Фогель.
Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии