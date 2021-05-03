Восстановившийся от травмы Леброн Джеймс не доиграл матч с «Торонто» из-за боли в ноге

В ночь на понедельник «Лейкерс» проиграли на своей площадке «Торонто» (114:121). В заключительной четверти Джеймс не смог продолжить игру и остался на скамейке. Матч стал вторым для Джеймса после полученной травмы лодыжки, из-за которой он пропустил 20 встреч.

«Он до сих пор испытывает боль в лодыжке. Мы решили не возвращать его на площадку», — сказал Фогель.

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