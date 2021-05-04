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4 мая, источник: Sport24

Леброн Джеймс пропустит матчи с «Клипперс» и «Портлендом»

Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит 2 ближайших матча своей команды, утверждает инсайдер Эдриан Воджнаровски в твиттере.

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Источник: AP 2021

Джеймсу будет предоставлен отдых в играх против «Клипперс» (7 мая) и «Портленда» (8 мая), баскетболист сможет залечить рецидив повреждения голеностопа, полученный в игре с «Торонто Рэпторс» (114:121). До той встречи Леброн пропустил более 6 недель из-за растяжения связок правого голеностопа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что «Лейкерс» с осторожностью будут подходить к вопросу возвращения Джеймса на паркет с оглядкой на вскоре стартующие игры плей-офф.

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