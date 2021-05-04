Леброн Джеймс пропустит матчи с «Клипперс» и «Портлендом»

Джеймсу будет предоставлен отдых в играх против «Клипперс» (7 мая) и «Портленда» (8 мая), баскетболист сможет залечить рецидив повреждения голеностопа, полученный в игре с «Торонто Рэпторс» (114:121). До той встречи Леброн пропустил более 6 недель из-за растяжения связок правого голеностопа.