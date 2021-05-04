Леброн Джеймс пропустит матчи с «Клипперс» и «Портлендом»
Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит 2 ближайших матча своей команды, утверждает инсайдер Эдриан Воджнаровски в твиттере.
Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит 2 ближайших матча своей команды, утверждает инсайдер Эдриан Воджнаровски в твиттере.
Джеймсу будет предоставлен отдых в играх против «Клипперс» (7 мая) и «Портленда» (8 мая), баскетболист сможет залечить рецидив повреждения голеностопа, полученный в игре с «Торонто Рэпторс» (114:121). До той встречи Леброн пропустил более 6 недель
Отмечается, что «Лейкерс» с осторожностью будут подходить к вопросу возвращения Джеймса на паркет с оглядкой на вскоре стартующие игры