70 очков Дюранта и Ирвинга не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Милуоки»
«Милуоки Бакс» переиграл «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118.
«Милуоки Бакс» переиграл «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118.
В составе победителей
«Финикс Санз» обыграл «Кливленд Кавальерс» — 134:118 ОТ. Отметим, что овертайм закончился со счетом 20:4. У победителей 31 очко набрал Девин Букер, а Крис Пол сделал
В еще одном матче «Шарлотт Хорнетс» одолел «Детройт Пистонс» — 102:99.