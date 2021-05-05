70 очков Дюранта и Ирвинга не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Милуоки»

В составе победителей дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов сделал Яннис Адетокунбо, еще 23 очка заработал Крис Миддлтон, у Дрю Холидэя 23 очка и 10 передач. У проигравших 38 очков набрал Кайри Ирвинг, еще 32 — Кевин Дюрант. «Бакс» выиграли 3-й матч подряд, а «Нетс» потерпели 3-е кряду поражение.

«Финикс Санз» обыграл «Кливленд Кавальерс» — 134:118 ОТ. Отметим, что овертайм закончился со счетом 20:4. У победителей 31 очко набрал Девин Букер, а Крис Пол сделал дабл-дабл из 23 очков и 16 передач. У проигравших 32 очка набрал Айзек Окоро, еще 29 — Коллин Секстон. «Санз» выиграли 5-й матч кряду, «Кавальерс» потерпели 7-е поражение подряд и 10-е в последних 11 встречах.