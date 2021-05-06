Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Вашингтону» обыграть «Милуоки», «Юта» разгромила «Сан-Антонио»
В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» переиграл «Вашингтон Уизардс» со счетом 135:134.
В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» переиграл «Вашингтон Уизардс» со счетом 135:134.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джру Холидэй, набравший 29 очков. Еще 23 очка принес Яннис Адетокунбо. У «Уизардс» больше всех набрал Брэдли Бил — 42 очка. В активе Расселла Уэстбрука
В других матчах «Юта Джаз» разгромил «Сан-Антонио Сперс» (126:94), «Финикс Санз» проиграл «Атланте Хокс» (103:135), «Филадельфия Сиксерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» (135:115), «Денвер Наггетс» победил «Нью-Йорк Никс» (113:97), «Бостон Селтикс» разгромил «Орландо Мэджик» (132:96), «Кливленд Кавальерс» с крупным счетом уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (105:141), «Сакраменто Кингз» оказался сильнее «Индианы Пэйсерс» (104:93), а «Миннесота Тимбервулвз» проиграл «Мемфис Гриззлиз» (135:139).
НБА. Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Вашингтон» — 135:134 (29:37, 42:34, 32:24, 32:39).
«Юта» — «Сан-Антонио» — 126:94 (38:26, 28:16, 34:21, 26:31).
«Атланта» — «Финикс» — 135:103 (42:38, 25:27, 30:23, 38:15).
«Хьюстон» — «Филадельфия» — 115:135 (30:39, 33:36, 28:33, 24:27).
«Денвер» — «Нью-Йорк» — 113:97 (34:12, 30:31, 25:26, 24:28).
«Орландо» — «Бостон» — 96:132 (27:39, 18:24, 30:37, 21:32).
«Кливленд» — «Портленд» — 105:141 (28:29, 29:38, 23:35, 25:39).
«Индиана» — «Сакраменто» — 93:104 (26:30, 21:26, 21:29, 25:19).
«Миннесота» — «Мемфис» — 135:139 (29:33, 34:40, 40:34, 32:32).