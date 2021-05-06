Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Вашингтону» обыграть «Милуоки», «Юта» разгромила «Сан-Антонио»

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джру Холидэй, набравший 29 очков. Еще 23 очка принес Яннис Адетокунбо. У «Уизардс» больше всех набрал Брэдли Бил — 42 очка. В активе Расселла Уэстбрука трипл-дабл из 29 очков, 12 подборов и 17 передач.