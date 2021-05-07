«Лейкерс» вслед за Джеймсом лишились из-за травмы Дэвиса

Дэвис, сыгравший в восьмом матче после восстановления от травмы ноги, провел на площадке восемь минут и набрал четыре очка. Срок восстановления Дэвиса станет известен после медицинского обследования.

Также в лазарете «Лейкерс» находится форвард Леброн Джеймс, получивший травму в матче против «Торонто» (114:121). Та встреча стала для Джеймса второй после того, как баскетболист восстановился от растяжения связок ноги. Сроки восстановления Джеймса не сообщаются.

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