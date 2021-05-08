«Лейкерс» проиграли «Портленду» и опустились в зону плей-ин, «Чикаго» разгромил «Бостон»
В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».
В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 106:101.
Самый значительный вклад в победу «Портленда» внёс разыгрывающий Дэмьен Лиллард — 38 очков, 4 подбора и 7 передач. Наиболее результативным в составе «Лейкерс» стал форвард Энтони Дэвис, отметившийся
Таким образом, «Лейкерс» потерпели 5-е поражение в последних 6 матчах, а «Портленд» наоборот — одержал 5 побед в последних 6 встречах.
В других матчах игрового дня «Филадельфия Сиксерс» благодаря