Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» продлить серию побед, «Юта» обыграла «Денвер» благодаря 48 очкам Богдановича

Самым результативным у победителей стал Брук Лопес — 24 очка. Еще 23 балла заработал Крис Миддлтон, а Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл — 17 очков, 11 подборов. У проигравших дабл-дабл на счету Келли Олиника — 23 очка, 12 подборов. «Бакс» выиграли 5-й матч кряду.

«Юта Джаз» победила «Денвер Наггетс» — 127:120. У победителей 48 очков набрал Боян Богданович. У проигравших 31 очко заработал Майкл Портер, а Никола Йокич немного не дотянул до трипл-дабла — у него 24 очка, 13 передач и 9 подборов. «Юта» добыла 4-ю победу кряду.

В других матчах «Даллас Маверикс» уверенно обыграл «Кливленд Кавальерс» — 110:90, «Финикс Санз» разгромил «Нью-Йорк Никс» — 128:105, «Шарлотт Хорнетс» победил «Орландо Мэджик» — 122:112, «Майами Хит» одолел «Миннесоту Тимбервулвз» — 121:112, а «Сан-Антонио Сперс» переиграл «Сакраменто Кингз» — 113:104.