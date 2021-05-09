50 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Индиану», Уэстбрук повторил рекорд НБА по трипл-даблам
В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» в овертайме переиграл «Индиану Пэйсерс» со счетом 133:132.
В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» в овертайме переиграл «Индиану Пэйсерс» со счетом 133:132.
Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 50 очков. Расселл Уэстбрук оформил
У «Пэйсерс» больше всех набрал Карис ЛеВерт —
В других матчах «Филадельфия Сиксерс» победил «Детройт Пистонс» (118:104), а «Торонто Рэпторс» уступил «Мемфис Гриззлиз» (98:109).
НБА. Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Вашингтон» — 132:133 OT (32:33, 30:30, 39:29, 23:32, 8:9).
«Филадельфия» — «Детройт» — 118:104 (34:17, 22:26, 33:30, 29:31).
«Торонто» — «Мемфис» — 99:109 (26:26, 20:21, 26:34, 27:28).