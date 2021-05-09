50 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Индиану», Уэстбрук повторил рекорд НБА по трипл-даблам

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 50 очков. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 33 очков, 19 подборов и 15 передач. Для Уэстбрука этот трипл-дабл стал 181-м в карьере. Таким образом, он повторил рекорда НБА по этому показателю, сравнявшись с Оскаром Робертсоном.