50 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Индиану», Уэстбрук повторил рекорд НБА по трипл-даблам

Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
14:00
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
14:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
14:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Эйбар
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Дижон
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Ним
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Торино
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:05
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
23
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
18:05
Реймс
Монако
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:00
Герта
Арминия
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Кротоне
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
ОТ
43
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Сельта
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
32
Футбол. Зарубежный
21:00
Арсенал
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Севилья
Футбол. Зарубежный
8.05
Ливерпуль
Саутгемптон
20
Футбол. Зарубежный
8.05
Атлетик
Осасуна
22
Хоккей. НХЛ
8.05
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
45
Хоккей. НХЛ
8.05
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
10
Футбол. Зарубежный
8.05
Фиорентина
Лацио
20
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
09:31 (мск), источник: Sport24

50 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Индиану», Уэстбрук повторил рекорд НБА по трипл-даблам

В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» в овертайме переиграл «Индиану Пэйсерс» со счетом 133:132.

Наверх

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 50 очков. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 33 очков, 19 подборов и 15 передач. Для Уэстбрука этот трипл-дабл стал 181-м в карьере. Таким образом, он повторил рекорда НБА по этому показателю, сравнявшись с Оскаром Робертсоном.

У «Пэйсерс» больше всех набрал Карис ЛеВерт — дабл-дабл из 35 очков и 14 подборов. В активе Домантаса Сабониса трипл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 13 передач.

В других матчах «Филадельфия Сиксерс» победил «Детройт Пистонс» (118:104), а «Торонто Рэпторс» уступил «Мемфис Гриззлиз» (98:109).

НБА. Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Вашингтон» — 132:133 OT (32:33, 30:30, 39:29, 23:32, 8:9).

«Филадельфия» — «Детройт» — 118:104 (34:17, 22:26, 33:30, 29:31).

«Торонто» — «Мемфис» — 99:109 (26:26, 20:21, 26:34, 27:28).

 «Я три дня не могла встать с постели». Бузова раскрыла подробности перенесенной экстренной операции
«Ты обалденная. Богиня! Фигура идеальная». Русская фигуристка восхитила подписчиков новыми фото в купальнике
Альварес отобрал у Сондерса пояс WBO и защитил титулы WBC и WBA
Капризов снова выдал концерт. У русской звезды больше 50 очков
Кравцов забил под перекладину, Бучневич оформил три передачи
Русские керлингистки в День Победы вышли в финал чемпионата мира
«Рубин» победил «Арсенал» в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2
«Бавария» в ранге чемпиона Германии разгромила «Боруссию»
Пас Орлова в овертайме помог «Вашингтону» одержать победу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь