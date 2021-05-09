49 очков Карри позволили «Голден Стэйт» разгромить «Оклахому», «Юта» победила «Хьюстон»
В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 136:97.
В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 136:97.
Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 49 очков. У «Тандер» всех набрал украинец Святослав Михайлюк — 17 очков.
В других матчах «Юта Джаз» победил «Хьюстон Рокетс» (124:116), «Бруклин Нетс» обыграл «Денвер Наггетс» (125:119), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» был сильнее «Сан-Антонио Сперс» (124:102).
НБА. Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 136:97 (37:25, 36:23, 33:19, 30:30).
«Юта» — «Хьюстон» — 124:116 (32:32, 34:28, 30:23, 28:33).
«Денвер» — «Бруклин» — 119:125 (37:24, 34:32, 33:41, 15:28).
«Портленд» — «Сан-Антонио» — 124:102 (27:26, 30:21, 33:28, 34:27).