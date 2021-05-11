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11:22 (мск), источник: ТАСС

Расселл Уэстбрук установил рекорд НБА по трипл-даблам

ТАСС, 11 мая. Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству трипл-даблов.

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Источник: AP 2021

В гостевом матче регулярного чемпионата против «Атланты» (124:125) Уэстбрук набрал 20 очков, сделал 13 подборов и 21 передачу. Этот трипл-дабл стал для игрока 182-м за карьеру. Он обошел чемпиона НБА 1971 года в составе «Милуоки» Оскара Робертсона (181).

«Вашингтон» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, одержав 32 победы в 69 матчах. «Атланта» идет пятой с 38 победами. В следующем матче команды сыграют между собой 13 мая на площадке «Атланты».

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Уэстбруку 32 года. Он выступает за «Вашингтон» с 2020 года, ранее он представлял «Хьюстон» и «Оклахому». Уэстбрук признавался самым ценным игроком НБА (2017), становился самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017), девять раз принимал участие в Матче звезд НБА.

В составе сборной США Уэстбрук стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 22 очка, делает 11,6 подбора и 11,6 передачи.

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