Расселл Уэстбрук установил рекорд НБА по трипл-даблам
ТАСС, 11 мая. Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству
ТАСС, 11 мая. Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству
В гостевом матче регулярного чемпионата против «Атланты» (124:125) Уэстбрук набрал 20 очков, сделал 13 подборов и 21 передачу. Этот
«Вашингтон» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, одержав 32 победы в 69 матчах. «Атланта» идет пятой с 38 победами. В следующем матче команды сыграют между собой 13 мая на площадке «Атланты».
Уэстбруку 32 года. Он выступает за «Вашингтон» с 2020 года, ранее он представлял «Хьюстон» и «Оклахому». Уэстбрук признавался самым ценным игроком НБА (2017), становился самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017), девять раз принимал участие в Матче звезд НБА.
В составе сборной США Уэстбрук стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 22 очка, делает 11,6 подбора и 11,6 передачи.