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12«Зенит» — чемпион!
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
11:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Майами» победил «Бостон» и вышел в плей-офф НБА

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Майами Хит» победил «Бостон Селтикс» и гарантировал себе место в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 129:121 (28:28, 34:28, 31:23, 36:42). В составе «Хит» дабл-дабл сделал Тайлер Хирро (24 очка и 11 подборов). У «Селтикс» самыми результативными стали Кемба Уокер (36 очков) и Джейсон Тейтум (33).

В прошлом сезоне «Майами» дошел до финала НБА, где уступил «Лос-Анджелес Лейкерс».

Результаты других матчей вторника:

«Детройт» — «Миннесота» — 100:119,

«Шарлотт» — «Денвер» — 112:117,

«Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:115,

«Индиана» — «Филадельфия» — 103:94,

«Мемфис» — «Даллас» — 133:104,

«Чикаго» — «Бруклин» — 107:115,

«Милуоки» — «Орландо» — 114:102,

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 122:116,

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк» — 101:99 (после овертайма),

«Сакраменто» — «Оклахома-Сити» — 122:106.

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