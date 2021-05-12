«Майами» победил «Бостон» и вышел в плей-офф НБА
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Майами Хит» победил «Бостон Селтикс» и гарантировал себе место в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Майами Хит» победил «Бостон Селтикс» и гарантировал себе место в
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 129:121 (28:28, 34:28, 31:23, 36:42). В составе «Хит»
В прошлом сезоне «Майами» дошел до финала НБА, где уступил «Лос-Анджелес Лейкерс».
Результаты других матчей вторника:
«Детройт» — «Миннесота» — 100:119,
«Шарлотт» — «Денвер» — 112:117,
«Торонто» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:115,
«Индиана» — «Филадельфия» — 103:94,
«Мемфис» — «Даллас» — 133:104,
«Чикаго» — «Бруклин» — 107:115,
«Милуоки» — «Орландо» — 114:102,
«Голден Стэйт» — «Финикс» — 122:116,
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк» — 101:99 (после овертайма),
«Сакраменто» — «Оклахома-Сити» — 122:106.