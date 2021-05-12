«Майами» победил «Бостон» и вышел в плей-офф НБА

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 129:121 (28:28, 34:28, 31:23, 36:42). В составе «Хит» дабл-дабл сделал Тайлер Хирро (24 очка и 11 подборов). У «Селтикс» самыми результативными стали Кемба Уокер (36 очков) и Джейсон Тейтум (33).