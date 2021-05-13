Защитник «Майами» Оладипо выбыл до конца сезона из-за травмы
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Защитник клуба НБА «Майами» Виктор Оладипо пропустит остаток сезона
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Защитник клуба НБА «Майами» Виктор Оладипо пропустит остаток сезона
Как отмечается в сообщении, 29-летний баскетболист в четверг перенесет операцию по поводу травмы сухожилия четырехглавой мышцы. Точный срок восстановления Оладипо не называется, но уточняется, что сезон для игрока закончен.
В текущем сезоне Оладипо в составе «Майами», «Хьюстона» и «Индианы» провел 33 матча в регулярном чемпионате, средние показатели игрока — 19,8 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи за игру.
«Майами» ранее гарантировал себе место в