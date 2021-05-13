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01:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник «Майами» Оладипо выбыл до конца сезона из-за травмы

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Защитник клуба НБА «Майами» Виктор Оладипо пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщается на странице команды в Twitter.

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Источник: AP 2021

Как отмечается в сообщении, 29-летний баскетболист в четверг перенесет операцию по поводу травмы сухожилия четырехглавой мышцы. Точный срок восстановления Оладипо не называется, но уточняется, что сезон для игрока закончен.

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В текущем сезоне Оладипо в составе «Майами», «Хьюстона» и «Индианы» провел 33 матча в регулярном чемпионате, средние показатели игрока — 19,8 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи за игру.

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«Майами» ранее гарантировал себе место в плей-офф НБА.

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