«Атланта» и «Нью-Йорк» вышли в плей-офф НБА

«Никс» в среду не играли и обеспечили себе место в плей-офф благодаря результатам соперников по Восточной конференции. «Нью-Йорк» пробился в плей-офф впервые с 2013 года.

«Атланта» в среду дома победила «Вашингтон Уизардс» — 120:116 (35:30, 21:29, 27:32, 37:25). В составе победителей 33 очка набрал Трей Янг, дабл-дабл оформил Клинт Капела (17 очков, 11 подборов). У проигравших 34 очками и 15 передачами отметился Расселл Уэстбрук. «Хокс» последний раз играли в плей-офф в 2017 году.

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил дома «Хьюстон Рокетс» — 124:122. Перед игрой в «Стэйплс-центре» был поднят чемпионский баннер в честь победы калифорнийской команды в сезоне-2019/20.

«Бруклин Нетс» на своей площадке обыграл «Сан-Антонио Сперс» — 128:116. Защитник Джеймс Харден, пропустивший 18 матчей из-за травмы, вернулся в строй и записал на свой счет 18 очков, 11 передач и 7 подборов.

«Бостон Селтикс» уступил в гостях «Кливленд Кавальерс» — 94:102. «Кельты» сыграют в специальном турнире за борьбу за место в плей-офф.

Другие матчи среды завершились следующим образом:

«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 125:107,