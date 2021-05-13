«Атланта» и «Нью-Йорк» вышли в плей-офф НБА
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. «Атланта Хокс» и «Нью-Йорк Никс» пробились в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. «Атланта Хокс» и «Нью-Йорк Никс» пробились в
«Никс» в среду не играли и обеспечили себе место в
«Атланта» в среду дома победила «Вашингтон Уизардс» — 120:116 (35:30, 21:29, 27:32, 37:25). В составе победителей 33 очка набрал Трей Янг,
«Лос-Анджелес Лейкерс» победил дома «Хьюстон Рокетс» — 124:122. Перед игрой в «Стэйплс-центре» был поднят чемпионский баннер в честь победы калифорнийской команды в сезоне-2019/20.
«Бруклин Нетс» на своей площадке обыграл «Сан-Антонио Сперс» — 128:116. Защитник Джеймс Харден, пропустивший 18 матчей
«Бостон Селтикс» уступил в гостях «Кливленд Кавальерс» — 94:102. «Кельты» сыграют в специальном турнире за борьбу за место в
Другие матчи среды завершились следующим образом:
«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 125:107,
«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 98:105.