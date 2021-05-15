Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Детройт» в матче НБА
ТАСС, 15 мая. «Детройт» проиграл «Денверу» со счетом 91:104 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 15 мая. «Детройт» проиграл «Денверу» со счетом 91:104 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который за 26 минут игрового времени сделал
«Денвер» занимает четвертое место в Западной конференции, одержав 47 побед при 24 поражениях. Клуб обеспечил себе выход в
Результаты других матчей дня: «Вашингтон» — «Кливленд» — 120:105; «Оклахома» — «Юта» — 93:109; «Филадельфия» — «Орландо» — 122:97; «Мемфис» — «Сакраменто» — 107:106; «Хьюстон» — «Клипперс» — 122:115; «Даллас» — «Торонто» — 114:110; «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 125:122.