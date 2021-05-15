Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Детройт» в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который за 26 минут игрового времени сделал трипл-дабл — 20 очков, 15 подборов и 11 передач. Также 20 очков на счету защитника Маркуса Ховарда. У «Детройта» 18 очков набрал защитник Хамиду Диалло.

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«Денвер» занимает четвертое место в Западной конференции, одержав 47 побед при 24 поражениях. Клуб обеспечил себе выход в плей-офф. «Детройт» занимает последнюю строчку в Восточной конференции с 20 победами и 51 поражением.

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Плей-офф стартует 22 мая, он будет проходить в стандартном формате из 16 команд с четырьмя раундами до четырех побед. С 18 по 21 мая НБА проведет раунд плей-ин для команд, занявших 7−10-е места в каждой конференции. В нем определятся четыре последних участника плей-офф.