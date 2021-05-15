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09:51 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Детройт» в матче НБА

ТАСС, 15 мая. «Детройт» проиграл «Денверу» со счетом 91:104 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который за 26 минут игрового времени сделал трипл-дабл — 20 очков, 15 подборов и 11 передач. Также 20 очков на счету защитника Маркуса Ховарда. У «Детройта» 18 очков набрал защитник Хамиду Диалло.

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«Денвер» занимает четвертое место в Западной конференции, одержав 47 побед при 24 поражениях. Клуб обеспечил себе выход в плей-офф. «Детройт» занимает последнюю строчку в Восточной конференции с 20 победами и 51 поражением.

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Плей-офф стартует 22 мая, он будет проходить в стандартном формате из 16 команд с четырьмя раундами до четырех побед. С 18 по 21 мая НБА проведет раунд плей-ин для команд, занявших 7−10-е места в каждой конференции. В нем определятся четыре последних участника плей-офф.

Результаты других матчей дня: «Вашингтон» — «Кливленд» — 120:105; «Оклахома» — «Юта» — 93:109; «Филадельфия» — «Орландо» — 122:97; «Мемфис» — «Сакраменто» — 107:106; «Хьюстон» — «Клипперс» — 122:115; «Даллас» — «Торонто» — 114:110; «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 125:122.

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