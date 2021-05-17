«Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт» в раунде плей-ин НБА

Из-за пандемии команды провели по 72 игры вместо привычных 82. Напрямую в плей-офф вышли по шесть команд из каждой конференции. Еще по четыре проведут раунд плей-ин, чтобы распределить по две путевки в первый раунд.
Матчи плей-ин пройдут с 18 по 21 мая. Седьмая команда сыграет с восьмой, победитель займет итоговое седьмое место. Девятая команда встретится с десятой, проигравший завершит участие в турнире. Затем за последнюю путевку сыграют проигравший в матче между седьмой и восьмой командами и победитель игры между девятой и десятой. После этого 22 мая стартует первый раунд плей-офф, где команды будут выявлять сильнейшего в сериях до четырех побед.
На Востоке в плей-ин сыграют «Бостон» (7-е место), «Вашингтон» (8), «Индиана» (9) и «Шарлотт» (10). Восьмая команда встретится в серии первого раунда плей-офф с «Филадельфией» (1), седьмая — с «Бруклином» (2). Также пройдут серии «Милуоки» (3) — «Майами» (6) и «Нью-Йорк» (4) — «Атланта» (5).
На Западе в плей-ин сыграют действующий чемпион «Лос-Анджелес Лейкерс» (7), «Голден Стэйт» (8), «Мемфис» (9) и «Сан-Антонио» (10). Восьмая команда встретится в первом раунде плей-офф с «Ютой» (1), седьмая — с «Финиксом» (2). Также пройдут серии «Денвер» (3) — «Портленд» (6) и «Лос-Анджелес Клипперс» (4) — «Даллас» (5). Плей-офф завершится не позднее 22 июля.