Лучшая концовка сезона НБА за 5 лет. Столько огня на финише регулярки не было со времен Коби

В это время в НБА обычно заканчивается второй раунд плей-офф и стартуют полуфиналы. Обычно — с участием Леброна Джеймса: команды его играли в 9 финалах из последних 10.

Но сейчас регулярный чемпионат — всё, а «Лейкерс» пока не в плей-офф. Спасибо за это мы, видимо, должны сказать коронавирусу. Год назад, пытаясь перезапустить прерванный в марте чемпионат, НБА придумала формат плей-ин. Идея была в том, чтобы после рестарта сезона как можно большему числу команд было за что бороться.

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Перед заездом в пузырь-2020 «Финикс» занимал 13-е (третье с конца!) место в Западной конференции. Но в Диснейленде одержал 8 побед подряд и почти ворвался в придуманные лигой стыковые матчи за право попасть в плей-офф. Не хватило одного броска.

Тех, кто следил за рестартом прошлого сезона, вообще не удивляет, что теперь «Финикс» — на втором месте в Западной конференции (и во всей лиге). С отставанием от первого на одну победу.

«Санз» — уже давно в плей-офф. В отличие от «Лейкерс» и Леброна Джеймса, которым предстоит плей-ин.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CO9gNfWrS9_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от NBA (@nba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что это вообще такое?

От каждой конференции в плей-ин попадают четыре клуба (с 7-й по 10-ю), которые борются за два оставшихся места в плей-офф. 7-й и 8-й командам для попадания в 1/8 финала достаточно одержать одну победу с двух попыток. А 9-й и 10-й нужно выигрывать два матча подряд (сначала — между собой, потом — с проигравшим в паре 7/8).

Пара 7/8 нынче удивительная: «Лейкерс» против «Голден Стэйт». Два самых богатых клуба Запада и две суперзвезды, родившиеся в одном городе в 30 километрах от Кливленда. Лучший снайпер сезона против четырехкратного MVP. А еще Стеф Карри и Леброн Джеймс играли друг против друга в четырех финалах подряд (2015—2018).

Конечно, ради появления плей-ин им стоило оказаться в одной конференции. И даже грустно, что это будет всего один матч.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CO-xGAYraqg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CO-xGAYraqg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CO-xGAYraqg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от NBA (@nba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В последний день регулярного чемпионата-2021 играли все 30 команд. Такого не было очень давно (никогда). В обеих конференциях топ-10 определилась заранее, так что никто в воскресенье не оказался в положении «побеждай или поедешь домой». Но решилось много другого.

Те же «Лейкерс» могли подняться на 6-ю строчку и таким образом попасть в 1/8 напрямую. Но Дэмиен Лиллард своего не отдал: «Портленд» вышел в плей-офф в восьмой раз подряд. Кто бы мог подумать — это самая длинная действующая серия в НБА.

Тем временем «Бруклин» победой над «Кливлендом» обеспечил себе второе место на Востоке. И теперь будет ждать соперника из плей-ин — им станет победитель пары «Бостон» — «Вашингтон». Попутно Майк Джеймс поучаствовал (дважды) в самом красивом моменте сезона. Пересмотрите 15 раз и скажите: это вообще легально?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CO9eYmvLlzw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CO9eYmvLlzw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CO9eYmvLlzw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от NBA (@nba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За что команды боролись в регулярном чемпионате раньше? За выход в плей-офф (то есть место в топ-8 конференции), а если повезет — за преимущество своей площадки (топ-4). Теперь стимулов вдвое больше: важно бороться и за десятку (плей-ин), и за шестерку (прямой выход в плей-офф). 15 матчей в последний день — и чуть ли не в каждом что-то решается.

«Вашингтон» — «Шарлотт». В обычной жизни — совершенно проходная игра. В последний день регулярки — бой за восьмое место на Востоке. И параллельно за очередной трипл-дабл Расселла Уэстбрука, который недавно стал лучшим в истории НБА по их количеству.

«Далласу» нужно было побеждать, чтобы остаться пятым и не пропустить вперед «Портленд». И Лука Дончич опять это сделал. Как?!

Такой яркой концовки у регулярного чемпионата не было с 2016 года. «Голден Стэйт» побил рекорд всех времен, финишировав с балансом 73−9, но даже это не стало главной новостью дня. Потому что примерно в это же время в Лос-Анджелесе Коби Брайант прощался с баскетболом. И в матче, где его «Лейкерс» уже ничего не светило, 5-кратный чемпион НБА и просто легенда набрал 60 (еще раз: шестьдесят) очков, вырвав победу на последних минутах.

А через четыре года баскетбол прощался с Коби Брайантом. В гибель Мамбы до сих пор невозможно поверить, но в эти выходные у нас появился повод улыбнуться и вспомнить лучшее о нем.

Введение новичков в Зал славы — очень символичная процедура. Кто-то из действующих членов берет вас за руку и ведет. Физически. Прямо туда, в баскетбольную Вальхаллу. В эти выходные в Зал вошли Тим Данкан и Кевин Гарнетт, легендарный тренер Руди Томьянович и генменеджер сборной США Джерри Коланджело. Но эти выходные принадлежали ему одному.

В мире есть только один великий, кто велик достаточно, чтобы привести в Зал славы Коби Брайанта. Тот, чьей игрой маленький Коби восхищался, а потом пытался повторить каждое движение. Майкл Джордан.

За руку с Джорданом в Зал славы вместо Коби вошла его жена Ванесса. И раскрыла больше, чем мог бы рассказать ее великий муж. Все и раньше знали о привычке Брайанта играть с травмами. А два штрафных с порванным ахиллом — это вообще боевая легенда, достойная древних предков Коби, римских завоевателей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/x9CX6LH7AG0?start=535" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Коби не хотел разочаровывать своих фанатов, особенно с верхнего яруса, которые накопили деньги, чтобы прийти и посмотреть на его игру. Детишек, которые были полны восторга так же, как и он, когда приходил на матчи своего любимого баскетболиста.

Помню, как спросила его, почему бы ему просто не пропустить игру, ведь он был травмирован. Он ответил: «А как же болельщики, которые накопили денег, возможно, раз в жизни, чтобы посмотреть на мою игру?» Он никогда о них не забывал. Если бы он мог, то проводил бы на площадке каждую минуту каждой игры. Он так сильно всех вас любил.

«У Коби было много достижений: 5-кратный чемпион НБА, 18-кратный участник Матчей звезд, MVP лиги и двукратный MVP финалов. Двукратный олимпийский чемпион. А еще он первый профессиональный спортсмен, выигравший «Оскар». Список можно продолжать, но его любимым достижением было «лучший девчачий папа».



Обычно в подобных речах люди благодарят тех, кто помог им сюда попасть. Но я хочу вместе со всеми ними поблагодарить своего мужа. Это он проделал всю работу. Это он ставил новые рекорды. И вдохновлял людей на великие достижения.

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Дорогой Коби, спасибо за то, что был лучшим мужем и отцом. Спасибо за то, что рос и учился на своих ошибках. Спасибо за то, что всегда старался быть лучше. Спасибо за то, что никогда не бросал нас. Спасибо за тяжкий труд. Спасибо за семью. Спасибо за наших дочерей: Наталию, Джанну, Бьянку и Капри. Спасибо за то, что ты неустанно работал, чтобы обеспечить нам самую замечательную жизнь вместе. Спасибо, что просыпался в 4 утра на тренировку, возвращался домой, чтобы разбудить меня поцелуем и отвезти дочек в школу — только для того, чтобы снова поехать на тренировку, вернуться и забрать девочек из школы, когда ты мог".