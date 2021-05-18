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10:46 (мск), источник: Матч ТВ

Лучшая концовка сезона НБА за 5 лет. Столько огня на финише регулярки не было со времен Коби

Мамба в Зале славы, «Голден Стэйт» против «Лейкерс» в борьбе за плей-офф и магия от Майка Джеймса. Это не забыть.

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Источник: AP 2021

В это время в НБА обычно заканчивается второй раунд плей-офф и стартуют полуфиналы. Обычно — с участием Леброна Джеймса: команды его играли в 9 финалах из последних 10.

Но сейчас регулярный чемпионат — всё, а «Лейкерс» пока не в плей-офф. Спасибо за это мы, видимо, должны сказать коронавирусу. Год назад, пытаясь перезапустить прерванный в марте чемпионат, НБА придумала формат плей-ин. Идея была в том, чтобы после рестарта сезона как можно большему числу команд было за что бороться.

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Перед заездом в пузырь-2020 «Финикс» занимал 13-е (третье с конца!) место в Западной конференции. Но в Диснейленде одержал 8 побед подряд и почти ворвался в придуманные лигой стыковые матчи за право попасть в плей-офф. Не хватило одного броска.

Тех, кто следил за рестартом прошлого сезона, вообще не удивляет, что теперь «Финикс» — на втором месте в Западной конференции (и во всей лиге). С отставанием от первого на одну победу.

«Санз» — уже давно в плей-офф. В отличие от «Лейкерс» и Леброна Джеймса, которым предстоит плей-ин.

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Что это вообще такое?

От каждой конференции в плей-ин попадают четыре клуба (с 7-й по 10-ю), которые борются за два оставшихся места в плей-офф. 7-й и 8-й командам для попадания в 1/8 финала достаточно одержать одну победу с двух попыток. А 9-й и 10-й нужно выигрывать два матча подряд (сначала — между собой, потом — с проигравшим в паре 7/8).

Пара 7/8 нынче удивительная: «Лейкерс» против «Голден Стэйт». Два самых богатых клуба Запада и две суперзвезды, родившиеся в одном городе в 30 километрах от Кливленда. Лучший снайпер сезона против четырехкратного MVP. А еще Стеф Карри и Леброн Джеймс играли друг против друга в четырех финалах подряд (2015—2018).

Конечно, ради появления плей-ин им стоило оказаться в одной конференции. И даже грустно, что это будет всего один матч.

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В последний день регулярного чемпионата-2021 играли все 30 команд. Такого не было очень давно (никогда). В обеих конференциях топ-10 определилась заранее, так что никто в воскресенье не оказался в положении «побеждай или поедешь домой». Но решилось много другого.

Те же «Лейкерс» могли подняться на 6-ю строчку и таким образом попасть в 1/8 напрямую. Но Дэмиен Лиллард своего не отдал: «Портленд» вышел в плей-офф в восьмой раз подряд. Кто бы мог подумать — это самая длинная действующая серия в НБА.

Тем временем «Бруклин» победой над «Кливлендом» обеспечил себе второе место на Востоке. И теперь будет ждать соперника из плей-ин — им станет победитель пары «Бостон» — «Вашингтон». Попутно Майк Джеймс поучаствовал (дважды) в самом красивом моменте сезона. Пересмотрите 15 раз и скажите: это вообще легально?

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За что команды боролись в регулярном чемпионате раньше? За выход в плей-офф (то есть место в топ-8 конференции), а если повезет — за преимущество своей площадки (топ-4). Теперь стимулов вдвое больше: важно бороться и за десятку (плей-ин), и за шестерку (прямой выход в плей-офф). 15 матчей в последний день — и чуть ли не в каждом что-то решается.

«Вашингтон» — «Шарлотт». В обычной жизни — совершенно проходная игра. В последний день регулярки — бой за восьмое место на Востоке. И параллельно за очередной трипл-дабл Расселла Уэстбрука, который недавно стал лучшим в истории НБА по их количеству.

«Далласу» нужно было побеждать, чтобы остаться пятым и не пропустить вперед «Портленд». И Лука Дончич опять это сделал. Как?!

Такой яркой концовки у регулярного чемпионата не было с 2016 года. «Голден Стэйт» побил рекорд всех времен, финишировав с балансом 73−9, но даже это не стало главной новостью дня. Потому что примерно в это же время в Лос-Анджелесе Коби Брайант прощался с баскетболом. И в матче, где его «Лейкерс» уже ничего не светило, 5-кратный чемпион НБА и просто легенда набрал 60 (еще раз: шестьдесят) очков, вырвав победу на последних минутах.

А через четыре года баскетбол прощался с Коби Брайантом. В гибель Мамбы до сих пор невозможно поверить, но в эти выходные у нас появился повод улыбнуться и вспомнить лучшее о нем.

Введение новичков в Зал славы — очень символичная процедура. Кто-то из действующих членов берет вас за руку и ведет. Физически. Прямо туда, в баскетбольную Вальхаллу. В эти выходные в Зал вошли Тим Данкан и Кевин Гарнетт, легендарный тренер Руди Томьянович и генменеджер сборной США Джерри Коланджело. Но эти выходные принадлежали ему одному.

В мире есть только один великий, кто велик достаточно, чтобы привести в Зал славы Коби Брайанта. Тот, чьей игрой маленький Коби восхищался, а потом пытался повторить каждое движение. Майкл Джордан.

За руку с Джорданом в Зал славы вместо Коби вошла его жена Ванесса. И раскрыла больше, чем мог бы рассказать ее великий муж. Все и раньше знали о привычке Брайанта играть с травмами. А два штрафных с порванным ахиллом — это вообще боевая легенда, достойная древних предков Коби, римских завоевателей.

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«Коби не хотел разочаровывать своих фанатов, особенно с верхнего яруса, которые накопили деньги, чтобы прийти и посмотреть на его игру. Детишек, которые были полны восторга так же, как и он, когда приходил на матчи своего любимого баскетболиста.

Помню, как спросила его, почему бы ему просто не пропустить игру, ведь он был травмирован. Он ответил: «А как же болельщики, которые накопили денег, возможно, раз в жизни, чтобы посмотреть на мою игру?» Он никогда о них не забывал. Если бы он мог, то проводил бы на площадке каждую минуту каждой игры. Он так сильно всех вас любил.

«У Коби было много достижений: 5-кратный чемпион НБА, 18-кратный участник Матчей звезд, MVP лиги и двукратный MVP финалов. Двукратный олимпийский чемпион. А еще он первый профессиональный спортсмен, выигравший «Оскар». Список можно продолжать, но его любимым достижением было «лучший девчачий папа».

Обычно в подобных речах люди благодарят тех, кто помог им сюда попасть. Но я хочу вместе со всеми ними поблагодарить своего мужа. Это он проделал всю работу. Это он ставил новые рекорды. И вдохновлял людей на великие достижения.

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Дорогой Коби, спасибо за то, что был лучшим мужем и отцом. Спасибо за то, что рос и учился на своих ошибках. Спасибо за то, что всегда старался быть лучше. Спасибо за то, что никогда не бросал нас. Спасибо за тяжкий труд. Спасибо за семью. Спасибо за наших дочерей: Наталию, Джанну, Бьянку и Капри. Спасибо за то, что ты неустанно работал, чтобы обеспечить нам самую замечательную жизнь вместе. Спасибо, что просыпался в 4 утра на тренировку, возвращался домой, чтобы разбудить меня поцелуем и отвезти дочек в школу — только для того, чтобы снова поехать на тренировку, вернуться и забрать девочек из школы, когда ты мог".

Коби, наконец-то ты увидел сезон, который был тебя достоин. Теперь бы и плей-офф не подвел.

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