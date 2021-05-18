Лучшая концовка сезона НБА за 5 лет. Столько огня на финише регулярки не было со времен Коби
Мамба в Зале славы, «Голден Стэйт» против «Лейкерс» в борьбе за
Мамба в Зале славы, «Голден Стэйт» против «Лейкерс» в борьбе за
В это время в НБА обычно заканчивается второй раунд
Но сейчас регулярный чемпионат — всё, а «Лейкерс» пока не в
Перед заездом в пузырь-2020 «Финикс» занимал 13-е (третье с конца!) место в Западной конференции. Но в Диснейленде одержал 8 побед подряд и почти ворвался в придуманные лигой стыковые матчи за право попасть в
Тех, кто следил за рестартом прошлого сезона, вообще не удивляет, что теперь «Финикс» — на втором месте в Западной конференции (и во всей лиге). С отставанием от первого на одну победу.
«Санз» — уже давно в
Что это вообще такое?
От каждой конференции в
Конечно, ради появления
В последний день регулярного чемпионата-2021 играли все 30 команд. Такого не было очень давно (никогда). В обеих конференциях топ-10 определилась заранее, так что никто в воскресенье не оказался в положении «побеждай или поедешь домой». Но решилось много другого.
Те же «Лейкерс» могли подняться на 6-ю строчку и таким образом попасть в 1/8 напрямую. Но Дэмиен Лиллард своего не отдал: «Портленд» вышел в
Тем временем «Бруклин» победой над «Кливлендом» обеспечил себе второе место на Востоке. И теперь будет ждать соперника из
За что команды боролись в регулярном чемпионате раньше? За выход в
«Вашингтон» — «Шарлотт». В обычной жизни — совершенно проходная игра. В последний день регулярки — бой за восьмое место на Востоке. И параллельно за очередной
«Далласу» нужно было побеждать, чтобы остаться пятым и не пропустить вперед «Портленд». И Лука Дончич опять это сделал. Как?!
А через четыре года баскетбол прощался с Коби Брайантом. В гибель Мамбы до сих пор невозможно поверить, но в эти выходные у нас появился повод улыбнуться и вспомнить лучшее о нем.
Введение новичков в Зал славы — очень символичная процедура.
В мире есть только один великий, кто велик достаточно, чтобы привести в Зал славы Коби Брайанта. Тот, чьей игрой маленький Коби восхищался, а потом пытался повторить каждое движение. Майкл Джордан.
За руку с Джорданом в Зал славы вместо Коби вошла его жена Ванесса. И раскрыла больше, чем мог бы рассказать ее великий муж. Все и раньше знали о привычке Брайанта играть с травмами. А два штрафных с порванным ахиллом — это вообще боевая легенда, достойная древних предков Коби, римских завоевателей.
«Коби не хотел разочаровывать своих фанатов, особенно с верхнего яруса, которые накопили деньги, чтобы прийти и посмотреть на его игру. Детишек, которые были полны восторга так же, как и он, когда приходил на матчи своего любимого баскетболиста.
Помню, как спросила его, почему бы ему просто не пропустить игру, ведь он был травмирован. Он ответил: «А как же болельщики, которые накопили денег, возможно, раз в жизни, чтобы посмотреть на мою игру?» Он никогда о них не забывал. Если бы он мог, то проводил бы на площадке каждую минуту каждой игры. Он так сильно всех вас любил.
«У Коби было много достижений: 5-кратный чемпион НБА, 18-кратный участник Матчей звезд, MVP лиги и двукратный MVP финалов. Двукратный олимпийский чемпион. А еще он первый профессиональный спортсмен, выигравший «Оскар». Список можно продолжать, но его любимым достижением было «лучший девчачий папа».
Обычно в подобных речах люди благодарят тех, кто помог им сюда попасть. Но я хочу вместе со всеми ними поблагодарить своего мужа. Это он проделал всю работу. Это он ставил новые рекорды. И вдохновлял людей на великие достижения.
Дорогой Коби, спасибо за то, что был лучшим мужем и отцом. Спасибо за то, что рос и учился на своих ошибках. Спасибо за то, что всегда старался быть лучше. Спасибо за то, что никогда не бросал нас. Спасибо за тяжкий труд. Спасибо за семью. Спасибо за наших дочерей: Наталию, Джанну, Бьянку и Капри. Спасибо за то, что ты неустанно работал, чтобы обеспечить нам самую замечательную жизнь вместе. Спасибо, что просыпался в 4 утра на тренировку, возвращался домой, чтобы разбудить меня поцелуем и отвезти дочек в школу — только для того, чтобы снова поехать на тренировку, вернуться и забрать девочек из школы, когда ты мог".
Коби,