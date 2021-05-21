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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Объявлены кандидаты на все награды НБА. Леброн, Яннис и Дончич не претендуют на MVP

Пресс-служба НБА огласила претендентов на индивидуальные награды в разных номинациях по итогам сезона-2020/2021.

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Источник: AP 2021

На главную награду, MVP сезона, претендуют защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. В тройку претендентов не вошли форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

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Список всех номинанантов:

Самый ценный игрок (MVP): Стефен Карри («Голден Стэйт»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Никола Йокич («Денвер»).

Новичок года: Ламело Болл («Шарлотт»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Сакраменто»).

Лучший оборонительный игрок: Руди Гобер («Юта»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Бен Симмонс («Филадельфия»).

Самый прогрессирующий игрок: Джерами Грант («Детройт»), Майкл Портер («Денвер»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»).

Лучший шестой игрок: Джордан Кларксон («Юта»), Джо Инглс («Юта»), Деррик Роуз («Нью-Йорк»).

Тренер года: Куин Снайдер («Юта»), Том Тибодо («Нью-Йорк») и Монти Уильямс («Финикс»).

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